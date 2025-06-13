Медиа сообщили об утечке радиации на ядерном объекте Натанз в Иране: что известно (фото)

На ядерном объекте Натанз, который попал под удар Израиля по Ирану, могла произойти утечка радиации. При этом Организация по атомной энергии Ирана (Atomic Energy Organization of Iran) уверяет, что беспокоиться не стоит. На спутниковых фото точек попадания видим столбы дыма на территории объекта, на котором иранцы занимались обогащением урана.

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В сообщении отмечается, что утечка радиации произошла внутри ядерного объекта, и это не представляет угрозы для людей снаружи. Специалисты оценивают разрушения и убирают, говорится в сообщении медиа Clash Report в соцсети X (Twitter).

Предупреждение о возможности радиоактивного загрязнения появилось около 15 часов 13 июня, через несколько часов после информации об ударе Израиля по ядерным объектам Ирана. Каких-то деталей ситуации медиа не привело.

Израиль атаковал Иран — предупреждение об утечке радиации на объекте Натанз Фото: Скриншот

Около 16 часов появился фрагмент выступления представителя AEOI, опубликованное медиа Iran Nuances. Спикер подтвердил повреждения объекта Натанз, а также Фордо, но заверил, что жертв нет, а ущерб — "минимальный". Выступая на иранском телеканале, чиновник заявил, что внутри объекта было обнаружено некоторое загрязнение, беспокойства относительно территорий за его пределами нет, написало медиа.

"Я был в Натанзе и разговаривал со своими коллегами. У нас там не было никаких инцидентов. Ничего не произошло. [В Натанзе] были повреждения, особенно нашим наземным сооружениям. Некоторые из них действительно горели. Пожар произошел именно там. Согласно нашим предварительным прогнозам, убытки пока еще не оценены правильно. Но мы видим, что большинство повреждений нанесено на поверхности, то есть на Натанзе и Фордо, которые находятся глубоко под землей", — сказал представитель AEOI.

Израиль атаковал Иран — AEOI об утечке радиации на объекте Натанз Фото: Скриншот

На портале Организации по атомной энергетике Ирана есть информация об ударе Израиля, но по состоянию на утро 13 июня отмечалось, что "за пределы объекта не было утечки радиоактивного или химического загрязнения".

Израиль атаковал Иран — детали

На канале OSINT-аналитика с ником InsiderGeo появились спутниковые фото ядерного объекта Натанз. На фото — задымление между сооружениями на поверхности: о деталях попадания OSINTер не написал. В то же время отмечается, что источником радиоактивного загрязнения мог быть UF6 (гексафторид урана) — это форма урана, используемая в центрифугах. В заметке указано, что при взаимодействии UF6 с воздухом образуется фторид урана и фторид водорода, которые "являются токсичными и опасными при вдыхании". Если эти вещества выйдут на поверхность, то навредят здоровью людей, которые живут вокруг, написал аналитик.

Израиль атаковал Иран — как выглядит объект Натанз 13 июня Фото: GeoInsider / X Израиль атаковал Иран — спутниковые фото объекта Натанз 13 июня Фото: GeoInsider / X

Объект Натанз — это часть ядерной программы Ирана, на котором есть центрифуги для обогащения урана, рассказали на портале globalsecurity. Как заявили иранские власти, объект якобы защищен бетонным потолком толщиной 7,6 м, а центрифуга и другое оборудование находится на глубине 40-50 м.

Израиль атаковал Иран — как выглядит из космоса объект Натанз Фото: Google Maps

Отметим, утром 13 марта состоялась атака Армии обороны Израиля на военные цели Ирана. В сети появились видео с кадрами взрывов на стратегических точках — на военных базах, аэродромах, ядерных объектах, в домах военачальников и ученых-ядерщиков. Впоследствии стало известно, что израильтянам удалось обезвредить командующего Корпуса стражей Исламской революции, а также около десятка других важных лиц.

Напоминаем, на портале Breaking Defense проанализировали работу средств ПВО Ирана, которые защищали ядерный объект Натанз, и рассказали, почему с ними не все в порядке.