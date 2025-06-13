Бомбардировка Тегерана: Израиль убил командующего Корпуса стражей Исламской революции

В результате первой волны воздушных ударов, которые в ночь на 13 июня нанесла армия обороны Израиля по столице Ирана — Тегерану, погиб главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

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Иранские государственные СМИ также подтверждают гибель командующего КСИР в результате израильского удара, пишет The Times of Israel.

Отмечается, что КСИР является одним из главных центров власти в Иране, которое контролирует арсенал баллистических ракет этого государства.

В то же время Израиль считает, что кроме Салами были ликвидированы:

начальник иранских вооруженных сил Мохаммад Багери;

члены высшего военного руководства;

иранские ученые-ядерщики.

Однако иранские СМИ утверждают, что генерал Багери находится в военной комнате и не пострадал, несмотря на израильские заявления.

Мохаммад Багери Фото: IRNA

После атаки на Иран армия Израиля мобилизует резервистов

Кроме того, глава Генштаба Израиля Эяль Замир сообщил, что ЦАХАЛ мобилизует десятки тысяч резервистов, потому что для Израиля "это решающие дни" перед новым этапом операции "по укреплению будущего".

"Мы находимся в центре исторической кампании, которой еще не знало наше государство. Это критическая операция, направленная на предотвращение экзистенциальной угрозы со стороны врага, который имеет целью нас уничтожить", — сказал Замир.

По его словам ЦАХАЛ начал операцию, потому что "пришло время" и предупредил жителей Израиля об опасности со стороны Ирана.

"Мы мобилизуем десятки тысяч резервистов и готовимся на всех границах. Я предупреждаю: каждый, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену", — подчеркнул Замир.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал войну с Ираном из-за успехов в создании ядерной бомбы.

12 июня США начали вывозить дипломатов с Ближнего Востока из-за возможного удара Израиля по Ирану.