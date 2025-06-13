"Нация львов": Израиль начал войну с Ираном из-за успехов в создании ядерной бомбы (видео)

В ночь на 13 июня израильские военные самолеты нанесли удар по столице Ирана — Тегерану, поскольку Израиль якобы имеет доказательства того, что Иран в течение нескольких дней может создать несколько ядерных бомб.

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Таким образом Израиль нанес "превентивный удар" и ожидает, что в ответ Иран может нанести ракетный удар с использованием ударных беспилотников, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, которого цитирует The Times of Israel.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения", — заявил Кац.

Отмечается, что израильские военно-воздушные силы наносят удары по десяткам целей по всему Ирану, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

Операция ЦАХАЛ получила название "Нация львов".

Армия обороны Израиля заявила, что Иран имеет достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и она должна действовать против этой "неизбежной угрозы".

Израильские военные ожидают, что их операция против ядерной программы Ирана и ракетного потенциала дальнего радиуса действия продлится несколько дней.

"В конце операции не будет никакой ядерной угрозы" со стороны Ирана, говорят военные чиновники.

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ нанес удар "в самое сердце иранской программы по обогащению урана и созданию ядерного оружия".

"Мы нанесли удар по главному иранскому объекту по обогащению урана в Натанзе. Мы также нацелились на ведущих иранских ученых-ядерщиков, которые работали над созданием бомбы, а также на ядро иранской программы по разработке баллистических ракет", — подчеркнул Нетаньяху.

ЦАХАЛ заявляет, что координирует свои действия с США.

Перед ударом по Тегерану Министерство обороны Израиля сообщило, что внесло "немедленные изменения" в Руководство Командования Тыла.

В рамках изменений было решено перевести все области страны из режима полной активности в режим основной активности.

Эти изменения предусматривают запрет на образовательную деятельность; сборы и рабочие места, за исключением жизненно важных секторов.

Общественность обязана придерживаться этих указаний.

Напомним, 12 июня США начали вывозить дипломатов с Ближнего Востока из-за вероятного удара Израиля по Ирану.

3 июня издание Axios сообщило, что США не дадут Ирану возможность обогащать уран в рамках ядерной сделки.