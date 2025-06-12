Что-то начинается: США отзывают дипломатов с Ближнего Востока из-за вероятного удара Израиля по Ирану

Госдеп и Минобороны США начали вывозить персонал посольств и семьи военных из Ирака, Бахрейна и Кувейта. А тем, кто находится в Израиле запретили выезжать за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы.

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Представитель министерства обороны США заявил, что Центральное командование США следит за "растущей напряженностью на Ближнем Востоке", но точной причиной, почему дипломатам надо собирать вещи — не сообщил. Президент Дональд Трамп на вопрос журналистов о причине отъезда американских военнослужащих и членов их семей из региона, ответил: "Ну, это вам придется выяснить самим", пишет CNN.

США вывозит дипломатов и семьи военных с Ближнего Востока

"Их вывозят, потому что это может быть опасное место, и нужно понять, что будет происходить", — заявил президент Дональд Трамп журналистам 11 июня по прибытии на мероприятие в Центре Кеннеди.

12 июня посольство США в Израиле объявило предупреждение о безопасности, запрещающее государственным служащим и членам их семей выезжать за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы до дальнейшего уведомления, а также предупредило всех граждан США в Израиле о необходимости "соблюдать осторожность и повышать уровень личной безопасности".

Хотя причины возросшей обеспокоенности по поводу безопасности в регионе неясны, запланированные отъезды происходят на фоне недавней эскалации напряженности между Ираном и Израилем, поскольку администрация Трампа продолжает добиваться заключения новой ядерной сделки с Ираном.

Министр обороны Пит Хегсет санкционировал добровольный выезд членов семей военнослужащих из мест дислокации по всему Ближнему Востоку, сообщил чиновник, знакомый с ситуацией.

По этой же причине вывозят американцев из Бахрейна, Ирака, Кувейта и Эрбиля в Иракском Курдистане.

"Президент Трамп стремится обеспечить безопасность американцев как дома, так и за рубежом. В соответствии с этим обязательством мы постоянно оцениваем соответствующую кадровую позицию во всех наших посольствах. На основании нашего последнего анализа мы решили сократить присутствие нашей миссии в Ираке", — сказал представитель Госдепартамента, когда его спросили об изменении позиции.

Трамп ранее заявил, что стал менее уверен в своей способности заключить сделку с Ираном, ограничивающую ядерные амбиции страны, заявив в новом интервью, что Тегеран может "откладывать" заключение соглашения.

По словам официальных лиц в США и Европе, Израиль, по всей видимости, готовится вскоре нанести удар по Ирану. Неясно, насколько масштабную атаку готовит Израиль. Но рост напряженности произошел после месяцев, в течение которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху давил на президента Трампа, чтобы тот воспользовался моментом уязвимости Ирана для удара.

По словам высокопоставленного иранского чиновника, иранские военные и правительственные чиновники уже встретились, чтобы обсудить свой ответ на возможный израильский удар.

Чиновник сообщил, что Тегеран разработал план реагирования, который будет включать немедленный контрудар по Израилю сотнями баллистических ракет.

Напомним, 3 июня издание Axios сообщило, что США не дадут Ирану возможность обогащать уран в рамках ядерной сделки.

А еще 21 мая американские СМИ сообщали, что американская разведка фиксирует подготовку Израиля к удару по ядерным объектам Ирана.

При этом Иран сообщил, что в случае эскалации конфликта, нанесет удар по военным базам США по всему Ближнему Востоку, а это Иордания, Катар, ОАЭ и даже остров Диего-Гарсия в Индийском океане.