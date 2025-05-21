Разведка США фиксирует подготовку Израиля к удару по ядерным объектам Ирана, — CNN

Разведывательные службы США получили информацию о том, что Израиль готовится к возможному военному удару по ядерной инфраструктуре Ирана, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия Вашингтона.

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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с соответствующими разведданными.

Согласно источникам, вероятность удара Израиля "значительно возросла" в последние месяцы, хотя окончательное решение, по данным разведки, израильское руководство пока не приняло. При этом в администрации Трампа возникли разногласия относительно оценки вероятности удара и его последствий.

В распоряжении разведки оказались перехваченные сообщения, а также визуальные данные о перемещении израильских войск и авиационных боеприпасов. Среди признаков возможной подготовки к операции — завершение широкомасштабных военно-воздушных учений ВВС Израиля. Также сообщается, что среди признаков такой подготовки — переброска авиационных боеприпасов и завершение военных учений авиации, проведенных на фоне усилившегося давления на Иран.

Предполагается, что действия Израиля зависят от результатов текущих переговоров между США и Ираном по ядерной программе. Источник CNN отметил, что возможность заключения нового соглашения, предложенного Трампом, которое не требует полного вывоза обогащенного урана из Ирана, лишь увеличивает вероятность израильского удара.

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Отметим, что 15 мая президент США Дональд Трамп заявил о приближении к заключению новой ядерной сделки с Тегераном, в рамках которой Иран якобы согласился на ряд условий. Однако, по информации иранской стороны, в переговорах остаются серьезные разногласия.

Одновременно с этим Иран заявил о разработке новой баллистической ракеты Qasem Basir, устойчивой к перехвату. Заявление прозвучало после того, как ракетный удар Тегерана успешно обошел систему ПРО Израиля, что, по мнению экспертов, может дополнительно стимулировать Израиль к упреждающим действиям.

CNN запросила официальные комментарии в Совете нацбезопасности США и в канцелярии премьер-министра Израиля, но на момент публикации ответа не получила.

Напомним, военный эксперт Агиль Рустамзаде дал оценку ирано-американским переговорам. По его словам, США намерены добиться сворачивания иранской ядерной программы, при этом Америка совместо с Израилем не готовы к нанесению серьезного ущерба военной и ядерной инфраструктуре Ирана в ближайшие месяцы.