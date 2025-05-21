Разведка США фиксирует подготовку Израиля к удару по ядерным объектам Ирана, — CNN
Разведывательные службы США получили информацию о том, что Израиль готовится к возможному военному удару по ядерной инфраструктуре Ирана, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия Вашингтона.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с соответствующими разведданными.
Согласно источникам, вероятность удара Израиля "значительно возросла" в последние месяцы, хотя окончательное решение, по данным разведки, израильское руководство пока не приняло. При этом в администрации Трампа возникли разногласия относительно оценки вероятности удара и его последствий.
В распоряжении разведки оказались перехваченные сообщения, а также визуальные данные о перемещении израильских войск и авиационных боеприпасов. Среди признаков возможной подготовки к операции — завершение широкомасштабных военно-воздушных учений ВВС Израиля. Также сообщается, что среди признаков такой подготовки — переброска авиационных боеприпасов и завершение военных учений авиации, проведенных на фоне усилившегося давления на Иран.
Предполагается, что действия Израиля зависят от результатов текущих переговоров между США и Ираном по ядерной программе. Источник CNN отметил, что возможность заключения нового соглашения, предложенного Трампом, которое не требует полного вывоза обогащенного урана из Ирана, лишь увеличивает вероятность израильского удара.Важно
Отметим, что 15 мая президент США Дональд Трамп заявил о приближении к заключению новой ядерной сделки с Тегераном, в рамках которой Иран якобы согласился на ряд условий. Однако, по информации иранской стороны, в переговорах остаются серьезные разногласия.
Одновременно с этим Иран заявил о разработке новой баллистической ракеты Qasem Basir, устойчивой к перехвату. Заявление прозвучало после того, как ракетный удар Тегерана успешно обошел систему ПРО Израиля, что, по мнению экспертов, может дополнительно стимулировать Израиль к упреждающим действиям.
CNN запросила официальные комментарии в Совете нацбезопасности США и в канцелярии премьер-министра Израиля, но на момент публикации ответа не получила.
Напомним, военный эксперт Агиль Рустамзаде дал оценку ирано-американским переговорам. По его словам, США намерены добиться сворачивания иранской ядерной программы, при этом Америка совместо с Израилем не готовы к нанесению серьезного ущерба военной и ядерной инфраструктуре Ирана в ближайшие месяцы.