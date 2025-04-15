Давление на Тегеран: почему США и Израиль пока не готовы к серьезной войне с Ираном, — эксперт

19 апреля в Омане состоится второй раунд ирано-американских переговоров — США намерены добиться сворачивания иранской ядерной программы. В Вашингтоне заявили, что готовы идти на компромиссы с Тегераном, однако диалог проходит на фоне резкой эскалации в отношениях между сторонами — в частности, после публичной угрозы экс-президента США Дональда Трампа о возможных авиаударах по Ирану.

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В эфире телеканала ITON.TV ситуацию прокомментировал военный эксперт Агиль Рустамзаде, сделав акцент на стратегических ограничениях сторон и реальных сценариях развития событий.

По мнению аналитика, Тегеран оказался под серьезным военно-политическим давлением, но это не означает, что удары последуют в краткосрочной перспективе.

"Мы имеем дело с военно-политическим давлением. Даже связка — Соединенные Штаты Америки и Израиль не готова к нанесению серьезного ущерба военной и ядерной инфраструктуре Ирана в ближайшие месяцы. Данное давление сыграло свою роль", — сказал Рустамзаде.

Он отметил, что переговоры стали возможны благодаря аккумулирующемуся военному давлению. Иран, осознавая угрозу наращивания военного потенциала у своих границ, предпочел вступить в переговорный процесс. Дело в том, что даже при ограниченных возможностях США и Израиля атаковать ядерные объекты, остаются уязвимые зоны в иранской экономике.

"Куда приведет переговорный процесс говорить еще рано. Вместе с тем, с ограниченностью ударов по военной и ядерной инфраструктуре, Иран очень уязвим в плане своего нефтегазового комплекса. Скажем так, уничтожить иранскую нефтегазовую инфраструктуру и портовые сооружения не составит труда даже одному Израилю", — отметил Рустамзаде.

Какой результат устроит США?

Эксперт полагает, что итог переговоров, который устроит США, — это полный отказ Ирана от перспектив обладания ядерным оружием при сохранении доступа к гражданским ядерным технологиям под международным контролем. Помимо этого, США потребуют сокращения влияния Ирана в регионе через прокси-группировки.

"Можно сказать с уверенностью, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Возможно будут переданы современные технологии, чтобы Иран обладал мирном атомом и поставлены условия, чтобы эти технологии не были применены для разработки ядерного оружия.

Кроме того, Иран через свои прокси, через которые проводил политику дестабилизации всего Ближнего Востока. Скорее всего будут и в этой области определенные требования. Это "Хезболла" на израильской границе. Это Йемен и проиранские силы в Ираке", — подчеркнул Рустамзаде.

По его словам, стратегическая цель США — не уничтожение Ирана как государства, а его трансформация в регионального игрока без агрессивной повестки:

"Из Ирана пытаются сделать цивилизованное государство, которое не кидается на соседей, не вредит им и не угрожает кому-то ядерным оружием", — подытожил эксперт.

Напомним, 12 апреля в Омане стартовали прямые переговоры между США и Ираном по вопросу иранской ядерной программы. Министр иностранных дел Аббас Аракчи возглавляет иранскую делегацию, в то время как переговоры с американской стороны ведет Стив Уиткофф.