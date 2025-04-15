Тиск на Тегеран: чому США та Ізраїль поки що не готові до серйозної війни з Іраном, — експерт

19 квітня в Омані відбудеться другий раунд ірано-американських переговорів — США мають намір домогтися згортання іранської ядерної програми. У Вашингтоні заявили, що готові йти на компроміси з Тегераном, однак діалог відбувається на тлі різкої ескалації у відносинах між сторонами, зокрема, після публічної погрози експрезидента США Дональда Трампа щодо можливих авіаударів по Ірану.

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В ефірі телеканалу ITON.TV ситуацію прокоментував військовий експерт Агіль Рустамзаде, зробивши акцент на стратегічних обмеженнях сторін і реальних сценаріях розвитку подій.

На думку аналітика, Тегеран опинився під серйозним військово-політичним тиском, але це не означає, що удари відбудуться в короткостроковій перспективі.

"Ми маємо справу з військово-політичним тиском. Навіть зв'язка — Сполучені Штати Америки та Ізраїль — не готова до завдання серйозної шкоди військовій та ядерній інфраструктурі Ірану в найближчі місяці. Цей тиск зіграв свою роль", — сказав Рустамзаде.

Він зазначив, що переговори стали можливими завдяки акумульованому військовому тиску. Іран, усвідомлюючи загрозу нарощування військового потенціалу біля своїх кордонів, вважав за краще вступити в переговорний процес. Річ у тім, що навіть за обмежених можливостей США та Ізраїлю атакувати ядерні об'єкти, залишаються уразливі зони в іранській економіці.

"Куди приведе переговорний процес говорити ще рано. Разом з тим, з обмеженістю ударів по військовій і ядерній інфраструктурі, Іран дуже уразливий у плані свого нафтогазового комплексу. Скажімо так, знищити іранську нафтогазову інфраструктуру і портові споруди не складе труднощів навіть одному Ізраїлю", — зазначив Рустамзаде.

Який результат влаштує США?

Експерт вважає, що підсумок переговорів, який влаштує США, — це повна відмова Ірану від перспектив володіння ядерною зброєю при збереженні доступу до цивільних ядерних технологій під міжнародним контролем. Крім цього, США вимагатимуть скорочення впливу Ірану в регіоні через проксі-угруповання.

"Можна сказати з упевненістю, що в Ірану ніколи не буде ядерної зброї. Можливо, буде передано сучасні технології, щоб Іран володів мирним атомом і поставлено умови, щоб ці технології не було застосовано для розробки ядерної зброї.

Крім того, Іран через свої проксі, через які проводив політику дестабілізації всього Близького Сходу. Найімовірніше будуть і в цій царині певні вимоги. Це "Хезболла" на ізраїльському кордоні. Це Ємен і проіранські сили в Іраку", — підкреслив Рустамзаде.

За його словами, стратегічна мета США — не знищення Ірану як держави, а його трансформація в регіонального гравця без агресивного порядку денного:

"З Ірану намагаються зробити цивілізовану державу, яка не кидається на сусідів, не шкодить їм і не погрожує комусь ядерною зброєю", — підсумував експерт.

Нагадаємо, 12 квітня в Омані стартували прямі переговори між США та Іраном щодо питання іранської ядерної програми. Міністр закордонних справ Аббас Аракчі очолює іранську делегацію, в той час, як переговори з американської сторони веде Стів Віткофф.