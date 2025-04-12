Розвели по різних кімнатах, щоб не почали війну: в Омані стартували переговори між Іраном і США

Міністр закордонних справ Аббас Аракчі очолює іранську делегацію, тоді як переговори з американського боку — перші за час перебування Трампа в Білому домі — веде його спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф.

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Про це повідомляє Reuters.

Представники Ірану зустрічаються зі Стівом Віткоффом зі США в Омані

Зустріч, яка пройде в Омані, державі Перської затоки, може стати першими прямими переговорами між іранськими та американськими офіційними особами за десятиліття, хоча Іран наполягає, що вони будуть непрямими — за участю посередників, які виступають як посередники між двома країнами.

Представник МЗС Ірану Есмаїл Бакаї заявив, що "непрямі переговори" між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі та спецпредставником адміністрації Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом "розпочалися за посередництва міністра закордонних справ Оману Бадра Аль-Бусаїді".

Представники США та Ірану сидітимуть в окремих кімнатах і передаватимуть один одному свої вимоги та пропозиції через міністра Оману, сказав він. США не підтвердили, що переговори почалися.

Іран прагне досягти "початкового взаєморозуміння" зі США, яке може призвести до переговорного процесу, заявив Аракчі після прибуття в столицю Оману Маскат.

За його словами, ще занадто рано говорити про графік переговорів, який залежить від "достатньої волі з обох сторін".

Президент Дональд Трамп дав Тегерану двомісячний термін на ухвалення угоди, яка призведе до скорочення Іраном своєї ядерної присутності або повної ліквідації своєї програми.

"Я хочу, щоб у них не було ядерної зброї. Я хочу, щоб Іран був прекрасною, великою, щасливою країною, але у них не може бути ядерної зброї", — сказав Трамп на борту Air Force One дорогою до Флориди 11 квітня.

Переговори відбулися після того, як за останні 18 місяців регіональний вплив Ісламської Республіки значно ослаб через удари Ізраїлю по її довірених особах, повалення Башара Асада в Сирії та безпрецедентні атаки всередині її власних кордонів.

Трамп заявив, що військові удари по Ірану можливі, якщо не буде досягнуто нової ядерної угоди, хоча він і заявив, що Ізраїль, який виступає за напад на Іран, візьме на себе ініціативу.

"Якщо для цього будуть потрібні військові, у нас будуть військові. Ізраїль, вочевидь, буде дуже активно в цьому брати участь. Вони будуть лідерами цього", — повідомив Трамп.

Але Іран неодноразово відмовлявся вести переговори під тиском. У п'ятницю він виклав свої "червоні лінії" для перемовин, включно із "загрозливою лексикою", "надмірними вимогами" щодо ядерної програми Ірану та оборонної промисловості Ірану, імовірно, маючи на увазі програму Тегерана з балістичних ракет, яку близькосхідні союзники США вважають загрозою своїй безпеці.

Ознаки прогресу можуть допомогти знизити напруженість у регіоні, який із 2023 року охоплений війнами в секторі Газа і Лівані, ракетними обстрілами між Іраном та Ізраїлем, атаками хуситів на судноплавство в Червоному морі та поваленням уряду в Сирії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, наскільки ймовірною є війна між США та Іраном, тим паче, що в Тегерані навіть надали список цілей — військових баз США, які будуть атаковані, якщо Вашингтон завдасть удару.

Поки представники США та Ірану ведуть непрямі переговори, біля Ірану чергують два американські авіаносці, а на базу в Індійському океані перевели шість бомбардувальників-невидимок.