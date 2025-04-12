Развели по разным комнатам, чтоб не начали войну: в Омане стартовали переговоры между Ираном и США

Министр иностранных дел Аббас Аракчи возглавляет иранскую делегацию, в то время как переговоры с американской стороны — первые за время пребывания Трампа в Белом доме — ведет его спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

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Об этом сообщает Reuters.

Представители Ирана встречаются со Стивом Виткоффом из США в Омане

Встреча, которая пройдет в Омане, государстве Персидского залива, может стать первыми прямыми переговорами между иранскими и американскими официальными лицами за десятилетие, хотя Иран настаивает, что они будут непрямыми — с участием посредников, выступающих в качестве посредников между двумя странами.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи заявил, что "непрямые переговоры" между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и спецпредставителем администрации Трампа на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом "начались при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди".

Представители США и Ирана будут сидеть в отдельных комнатах и ​​передадут друг другу свои требования и предложения через министра Омана, сказал он. США не подтвердили, что переговоры начались.

Иран стремится достичь "первоначального взаимопонимания" с США, которое может привести к переговорному процессу, заявил Аракчи по прибытии в столицу Омана Маскат.

По его словам, еще слишком рано говорить о графике переговоров, который зависит от "достаточной воли с обеих сторон".

Президент Дональд Трамп дал Тегерану двухмесячный срок на принятие сделки, которая приведет к сокращению Ираном своего ядерного присутствия или полной ликвидации своей программы.

"Я хочу, чтобы у них не было ядерного оружия. Я хочу, чтобы Иран был прекрасной, великой, счастливой страной, но у них не может быть ядерного оружия", — сказал Трамп на борту Air Force One по пути во Флориду 11 апреля.

Переговоры состоялись после того, как за последние 18 месяцев региональное влияние Исламской Республики значительно ослабло из-за ударов Израиля по ее доверенным лицам, свержения Башара Асада в Сирии и беспрецедентных атак внутри ее собственных границ.

Трамп заявил, что военные удары по Ирану возможны, если не будет достигнуто новое ядерное соглашение, хотя он и заявил, что Израиль, выступающий за нападение на Иран, возьмет на себя инициативу.

"Если для этого потребуются военные, у нас будут военные. Израиль, очевидно, будет очень активно в этом участвовать. Они будут лидерами этого", — сообщил Трамп.

Но Иран неоднократно отказывался вести переговоры под давлением. В пятницу он изложил свои "красные линии" для переговоров, включая "угрожающую лексику", "чрезмерные требования" в отношении ядерной программы Ирана и оборонной промышленности Ирана, вероятно, имея в виду программу Тегерана по баллистическим ракетам, которую ближневосточные союзники США считают угрозой своей безопасности.

Признаки прогресса могут помочь снизить напряженность в регионе, который с 2023 года охвачен войнами в секторе Газа и Ливане, ракетными обстрелами между Ираном и Израилем, атаками хуситов на судоходство в Красном море и свержением правительства в Сирии.

Напомним, ранее Фокус писал о том, насколько вероятна война между США и Ираном, тем более, что в Тегеране даже предоставили список целей – военных баз США, которые будут атакованы, если Вашингтон нанесет удар.

Пока представители США и Ирана ведут непрямые переговоры, у Ирана дежурят два американских авианосца, а на базу в Индийском океане перевели шесть бомбардировщиков-невидимок.