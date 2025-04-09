Шесть бомбардировщиков-невидимок и два авианосца: США стягивают силы для атаки на Иран

На 12 апреля назначены переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Но США уже отправили треть своего парка бомбардировщиков-невидимок для возможного удара по Ирану и срочно передислоцировали поближе авианосцы USS Carl Vinson и USS Harry S. Truman.

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Об этом пишет Daily Mail.

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Иран готов вступить в переговоры с США в субботу по своей ядерной программе "с целью заключения сделки", заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи. Однако президент США Дональд Трамп должен сначала согласиться с тем, что "военного варианта" быть не может, сказал Арагчи, добавив, что Иран никогда не примет принуждения. Он также настоял на том, что переговоры в Омане будут непрямыми, что противоречит неожиданному заявлению Трампа в понедельник о том, что это будут "прямые переговоры". Н опока обе стороны готовятся к переговорам, США стягивают войска для вероятного удара по Ирану.

Дональд Трамп уже предупредил Тегеран, что они окажутся в "большой опасности", если не откажутся от своей ядерной программы.

Соединенные Штаты направили шесть своих тяжелых бомбардировщиков B-2 на острова Чагос в Индийском океане из Миссури.

"Насколько мне известно, это самая крупная переброска B-2 на передовую площадку", — сообщил Ханс Кристенсен, директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых.

Хотя Стив Уиткофф, спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке, заявил в прошлом месяце, что все еще есть надежда на возможность связаться с Ираном дипломатическими путями, президент США выступил с более прямыми угрозами в адрес режима.

На вопрос о том, готовятся ли США нанести удар по иранским ядерным объектам, Дональд Трамп ответил: "У Ирана не может быть ядерного оружия, и если переговоры не увенчаются успехом, я думаю, что для Ирана настанет очень плохой день".

Американские чиновники попытаются убедить Иран не только свернуть свою ядерную программу, но и ограничить разработку баллистических ракет и прекратить поддержку группировок, конфликтующих с Израилем в регионе, таких как "Хезболла".

Бомбардировщики-невидимки B-2 на острове Диего-Гарсия Фото: militarytimes.com

Отставной бригадный генерал ВВС Блейн Холт, бывший заместитель военного представителя США в НАТО, на прошлой неделе заявил, что B-2, оставленные вне ангаров – это была демонстрация перед переговорами в субботу.

"Все бомбардировщики не в ангарах, они под спутниками, где их можно сфотографировать и увидеть; и идея в том, видите ли вы наш меч?" — сказал он.

Шесть бомбардировщиков B-2 ранее использовались во время операции "Несокрушимая свобода" в начале войны в Афганистане.

Бомбардировщики-невидимки представляют прямую угрозу ядерным объектам, поскольку способны нести бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, которые позволят США наносить удары по ядерным объектам, расположенным глубоко под землей.

Напомним, Фокус писал о том, насколько вероятна война между США и Ираном. И куда могут нанести удары иранские ракеты и беспилотники, если Трамп отдаст приказ об атаке ядерных объектов.