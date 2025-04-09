Шість бомбардувальників-невидимок і два авіаносці: США стягують сили для атаки на Іран

На 12 квітня призначено переговори між Вашингтоном і Тегераном. Але США вже відправили третину свого парку бомбардувальників-невидимок для можливого удару по Ірану і терміново передислокували ближче авіаносці USS Carl Vinson і USS Harry S. Truman.

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Про це пише Daily Mail.

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Іран готовий вступити в переговори зі США в суботу щодо своєї ядерної програми "з метою укладення угоди", заявив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі. Однак президент США Дональд Трамп має спочатку погодитися з тим, що "військового варіанту" бути не може, сказав Арагчі, додавши, що Іран ніколи не прийме примусу. Він також наполіг на тому, що переговори в Омані будуть непрямими, що суперечить несподіваній заяві Трампа в понеділок про те, що це будуть "прямі переговори". Поки обидві сторони готуються до переговорів, США стягують війська для ймовірного удару по Ірану.

Дональд Трамп уже попередив Тегеран, що вони опиняться у "великій небезпеці", якщо не відмовляться від своєї ядерної програми.

Сполучені Штати направили шість своїх важких бомбардувальників B-2 на острови Чагос в Індійському океані з Міссурі.

"Наскільки мені відомо, це найбільше перекидання B-2 на передовий майданчик", — повідомив Ганс Крістенсен, директор Проекту ядерної інформації Федерації американських учених.

Хоча Стів Віткофф, спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході, заявив минулого місяця, що все ще є надія на можливість зв'язатися з Іраном дипломатичними шляхами, президент США виступив з більш прямими погрозами на адресу режиму.

На запитання про те, чи готуються США завдати удару по іранських ядерних об'єктах, Дональд Трамп відповів: "В Ірану не може бути ядерної зброї, і якщо переговори не увінчаються успіхом, я думаю, що для Ірану настане дуже поганий день".

Американські чиновники спробують переконати Іран не тільки згорнути свою ядерну програму, а й обмежити розробку балістичних ракет і припинити підтримку угруповань, що конфліктують з Ізраїлем у регіоні, таких як "Хезболла".

Бомбардувальники-невидимки B-2 на острові Дієго-Гарсія Фото: militarytimes.com

Відставний бригадний генерал ВПС Блейн Холт, колишній заступник військового представника США в НАТО, минулого тижня заявив, що B-2, залишені поза ангарами — це була демонстрація перед переговорами в суботу.

"Усі бомбардувальники не в ангарах, вони під супутниками, де їх можна сфотографувати і побачити; і ідея в тому, чи бачите ви наш меч?" — сказав він.

Шість бомбардувальників B-2 раніше використовувалися під час операції "Непохитна свобода" на початку війни в Афганістані.

Бомбардувальники-невидимки становлять пряму загрозу ядерним об'єктам, оскільки здатні нести бомби GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, які дадуть змогу США завдавати ударів по ядерних об'єктах, розташованих глибоко під землею.

Нагадаємо, Фокус писав про те, наскільки ймовірна війна між США та Іраном. І куди можуть завдати ударів іранські ракети і безпілотники, якщо Трамп віддасть наказ про атаку ядерних об'єктів.