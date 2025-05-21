Розвідка США фіксує підготовку Ізраїлю до удару по ядерних об'єктах Ірану, — CNN

Розвідувальні служби США отримали інформацію про те, що Ізраїль готується до можливого військового удару по ядерній інфраструктурі Ірану, незважаючи на тривалі дипломатичні зусилля Вашингтона.

Related video

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на американських чиновників, знайомих із відповідними розвідданими.

Згідно з джерелами, ймовірність удару Ізраїлю "значно зросла" останніми місяцями, хоча остаточного рішення, за даними розвідки, ізраїльське керівництво поки що не ухвалило. Водночас в адміністрації Трампа виникли розбіжності щодо оцінки ймовірності удару і його наслідків.

У розпорядженні розвідки опинилися перехоплені повідомлення, а також візуальні дані про переміщення ізраїльських військ і авіаційних боєприпасів. Серед ознак можливої підготовки до операції — завершення широкомасштабних військово-повітряних навчань ВПС Ізраїлю. Також повідомляється, що серед ознак такої підготовки — перекидання авіаційних боєприпасів і завершення військових навчань авіації, проведених на тлі посилення тиску на Іран.

Передбачається, що дії Ізраїлю залежать від результатів поточних переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми. Джерело CNN зазначило, що можливість укладення нової угоди, запропонованої Трампом, яка не вимагає повного вивезення збагаченого урану з Ірану, лише збільшує ймовірність ізраїльського удару.

Важливо

Передумав: Трамп зірвав плани Ізраїля на атаку ядерних об'єктів Ірану, — NYT

Зазначимо, що 15 травня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до укладення нової ядерної угоди з Тегераном, у межах якої Іран нібито погодився на низку умов. Однак, за інформацією іранської сторони, у переговорах залишаються серйозні розбіжності.

Одночасно з цим Іран заявив про розроблення нової балістичної ракети Qasem Basir, стійкої до перехоплення. Заява прозвучала після того, як ракетний удар Тегерана успішно обійшов систему ПРО Ізраїлю, що, на думку експертів, може додатково стимулювати Ізраїль до попереджувальних дій.

CNN запросила офіційні коментарі в Раді нацбезпеки США і в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю, але на момент публікації відповіді не отримала.

Нагадаємо, військовий експерт Агіль Рустамзаде дав оцінку ірано-американським переговорам. За його словами, США мають намір домогтися згортання іранської ядерної програми, водночас Америка разом з Ізраїлем не готові до завдання серйозної шкоди військовій та ядерній інфраструктурі Ірану в найближчі місяці.