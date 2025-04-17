Передумав: Трамп зірвав плани Ізраїля на атаку ядерних об'єктів Ірану, — NYT

Наступного місяця Ізраїль хотів вдарити по ядерних об'єктах Ірану, однак президент США Дональд Трамп, який нещодавно погрожував Тегерану "рішучими діями" у випадку відмови від ядерних переговорів, обірвав ці наміри. Водночас лідери Ірану заявили, що право країни збагачувати уран "обговоренню не підлягає". Про це стало відомо 16 квітня.

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Інформацію щодо впливу Трампа на військові плани Ізраїля проти Ірану оприлюднили в американській газеті The New York Times.

"Ізраїль планував завдати удару по іранських ядерних об'єктах вже наступного місяця, але в останні тижні президент Трамп відмовився від цього на користь переговорів з Тегераном щодо обмеження його ядерної програми", — розповіли журналістам кілька неназваних посадовців адміністрації президента США, поінформованих щодо цих розмов.

Свою думку Дональд Трамп змінив внаслідок внутрішніх дебатів, що тривали у внутрішніх колах посадовців упродовж місяців. Зазначається, що американський лідер вагався, чи варто підтримати Ізраїль у планах зірвати Ірану спробу створення бомби.

За даними видання, ізраїльські лідери вже напрацювали напередодні план щодо атаки по ядерних об'єктах Ірану. Вони були готові реалізувати свої наміри вже у травні. При цьому у них практично не було сумнівів щодо підтримки Дональда Трампа таких дій.

Натомість в американського лідера сумніви таки виникли: передусім через те, що він розуміє необхідність США підтримувати Ізраїль у забезпеченні успішності таких дій в разі погодження плану атаки. У такому випадку Америці довелося б не лише захищати Ізраїль від можливої іранської "відплати" за обстріл, а й стати головною частиною самої атаки.

Іран не збирається відмовлятися від намірів збагачувати уран

Попри переговори, які мають відбутися між Іраном та США вже цими вихідними, Тегеран не збирається погоджувати на всі вимоги американської сторони. Як повідомило агентство Reuters 16 квітня, про це заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі.

"Ми готові будувати довіру щодо можливого занепокоєння щодо збагачення Ірану, але принцип збагачення не підлягає обговоренню", — сказав представник Тегерану.

Нагадаємо, 15 квітня експерт розповів, чому США та Ізраїль поки що не готові до серйозної війни з Іраном.

8 квітня заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко пояснив, чи буде Росія допомагати Тегерану зброєю і солдатами.