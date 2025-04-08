Можлива атака США на Іран: у РФ пояснили, чи допоможуть Тегерану зброєю і солдатами

Росія не зобов'язана надавати військову допомогу Ірану в разі нападу США. Договір про стратегічне партнерство не створює військового союзу двох країн.

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Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко під час виступу в Держдумі на ратифікації договору про стратегічне партнерство з Іраном.

Держдума Росії 8 квітня на пленарному засіданні ратифікувала Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном.

Документ передбачає розширення всеосяжного партнерства в обороні, боротьбі з тероризмом, енергетиці, фінсекторі, транспорті, промисловості, науці та технологіях. Договір діє 20 років з можливістю продовження ще на 5 років.

Руденко наголосив, що Договір про стратегічне партнерство Росії з Іраном — це не військовий союз двох країн. Однак Москва зі свого боку вживе всіх заходів для врегулювання конфлікту, пояснив чиновник.

"Укладення договору не означає формування військового союзу з Іраном і не передбачає надання один одному військової допомоги", — уточнив Руденко.

У МЗС Росії нагадали про статтю 3 "про ненадання військової або іншої допомоги агресору", якщо на Росію або Іран нападуть. Проте в договорі є інші статті щодо розвитку військово-технічного співробітництва між країнами.

"Така співпраця активно розвивається", — підкреслив чиновник.

Договір про стратегічне партнерство має відігравати стабілізуючу роль на Близькому Сході, сприяти підтримці безпеки в сусідніх із Росією та Іраном регіонах Каспію, Закавказзя і в Центральній Азії, підсумував заступник міністра.

Плачевні наслідки для Близького Сходу: що принесе атака на Іран?

Руденко також розповів, що можлива атака США на Іран загрожує плачевними наслідками для всього Близького Сходу. РФ хоче всіма силами уникнути такого сценарію і не хоче втягуватися в ще один конфлікт.

"Але, все ж таки, дійсно, такі можливості є і думаю, що все, що потрібно, нашим урядом буде зроблено", — зауважив Руденко.

Кремль зі свого боку підтримує прямі переговори між США та Іраном щодо ядерної програми. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва є прихильником "дипломатичного врегулювання" проблеми.

Росія готова посприяти в переговорах США та Ірану, додали в МЗС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп обіцяє провести прямі переговори з Іраном 12 квітня. Він попередив Тегеран про "велику небезпеку" в разі провалу переговорів.

Фокус також писав про тристоронні консультації Росії, Китаю та Ірану щодо іранської ядерної програми. Три країни хочуть усунути "упередження" Заходу щодо ядерної програми Тегерана.