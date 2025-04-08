Возможная атака США на Иран: в РФ объяснили, помогут ли Тегерану оружием и солдатами

​Россия не обязана оказывать военную помощь Ирану в случае нападения США. Договор о стратегическом партнерстве не создает военный союз двух стран.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко во время выступления в Госдуме на ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном.

Госдума России 8 апреля на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Документ предусматривает расширение всеобъемлющего партнерства в обороне, борьбе с терроризмом, энергетике, финсекторе, транспорте, промышленности, науке и технологиях. Договор действует 20 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

Руденко акцентировал внимание, что Договор о стратегическом партнерстве России с Ираном — это не военный союз двух стран. Однако Москва со своей стороны примет все меры для урегулирования конфликта, пояснил чиновник. ​

"Заключение договора не означает формирование военного союза с Ираном и не предусматривает оказание друг другу военной помощи", — уточнил Руденко.

В МИД России напомнили о статье 3 "о неоказании военной или иной помощи агрессору", если Россия или Иран подвергнутся нападению. Тем не менее в договоре имеются другие статьи по развитию военно-технического сотрудничества между странами.

"Такое сотрудничество активно развивается", — подчеркнул чиновник.

Договор о стратегическом партнерстве должен играть стабилизирующую роль на Ближнем Востоке, способствовать поддержанию безопасности в соседних с Россией и Ираном регионах Каспия, Закавказья и в Центральной Азии, подытожил замминистра.

Плачевные последствия для Ближнего Востока: что принесет атака на Иран?

Руденко также рассказал, что возможная атака США на Иран грозит плачевными последствиями для всего Ближнего Востока. РФ хочет всеми силами избежать такой сценарий и не хочет втягиваться в еще один конфликт.

"Но, тем не менее, действительно, такие возможности есть и думаю, что все, что нужно, нашим правительством будет предпринято", — заметил Руденко.

Кремль со своей стороны поддерживает прямые переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва является сторонником "дипломатического урегулирования" проблемы.

Россия готова оказать содействие в переговорах США и Ирана, добавили в МИД.

Напомним, президент США Дональд Трамп обещает провести прямые переговоры с Ираном 12 апреля. Он предупредил Тегеран о "большой опасности" в случае провала переговоров.

Фокус также писал о трехсторонних консультациях России, Китая и Ирана по иранской ядерной программе. Три страны хотят устранить "предубеждения" Запада по ядерной программе Тегерана.