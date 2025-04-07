Кремлевские консультации: Россия, Китай и Иран обсудят ядерные проблемы

Трехсторонние консультации РФ, КНР и Ирана по иранской ядерной программе состоятся 7-8 апреля в Москве.

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Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, пишут российские СМИ.

"Сегодня или завтра в Москве состоится очередная трехсторонняя встреча, на которой Китай, Россия и Иран обсудят различные аспекты, связанные с ядерной проблематикой, Совместным всеобъемлющим планом действий и резолюцией Совета Безопасности ООН 2231", — сказал дипломат на брифинге.

Встреча на уровне заместителей министров иностранных дел этих стран уже состоялась 14 марта в Пекине, где была достигнута договоренность о поиске "жизнеспособных, устойчивых решений". Стороны планируют продолжать работу над устранением предубеждений Запада относительно ядерной программы Ирана, подчеркивая законное право Тегерана на мирное использование атомной энергии в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий в 2015 году, который имел целью прекращение ядерного кризиса, начавшегося в 2002 году. Однако в 2018 году США под руководством Дональда Трампа вышли из этого соглашения, что привело к восстановлению санкций против Ирана. В ответ Тегеран в 2020 году сократил свои обязательства по соглашению, ограничив доступ инспекторов МАГАТЭ.

Переговоры, проходившие в Вене с 2021 по 2022 год по восстановлению соглашения, завершились безрезультатно. После возвращения в Белый дом в 2025 году Трамп снова подписал указ о политике максимального давления на Иран, угрожая военными действиями, если Тегеран не согласится на новое соглашение.

7 марта Трамп направил аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной проблематике, на что Иран отказался от прямого диалога, но выразил готовность к переговорам через посредников. Трамп также пригрозил введением дополнительных пошлин и бомбардировками Ирана, если диалог не принесет результата. Хаменеи в ответ заявил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил о решительном отпоре в случае попыток дестабилизировать ситуацию в Иране.

Напомним, ранее Фокус узнавал, сколько боеголовок баллистических ракет имеет Иран.

Также власти Ирана распорядились привести вооруженные силы страны в состояние повышенной готовности. Предупреждение с угрозами "серьезных последствий" в случае любой помощи для США получил ряд государств.