Кремлівські консультації: Росія, Китай і Іран обговорять ядерні проблеми

Тристоронні консультації РФ, КНР та Ірану щодо іранської ядерної програми відбудуться 7-8 квітня у Москві.

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Про це повідомив офіційний представник МЗС ісламської республіки Есмаїл Багаї, пишуть російські ЗМІ.

"Сьогодні чи завтра у Москві відбудеться чергова тристороння зустріч, на якій Китай, Росія та Іран обговорять різні аспекти, пов'язані з ядерною проблематикою, Спільним всеосяжним планом дій та резолюцією Ради Безпеки ООН 2231", — сказав дипломат на брифінгу.

Зустріч на рівні заступників міністрів закордонних справ цих країн вже відбулася 14 березня в Пекіні, де було досягнуто домовленості щодо пошуку "життєздатних, стійких рішень". Сторони планують продовжувати роботу над усуненням упереджень Заходу щодо ядерної програми Ірану, підкреслюючи законне право Тегерана на мирне використання атомної енергії в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Іран, Великобританія, Німеччина, Китай, Росія, США та Франція підписали Спільний всеосяжний план дій у 2015 році, який мав на меті припинення ядерної кризи, що почалася у 2002 році. Однак у 2018 році США під керівництвом Дональда Трампа вийшли з цієї угоди, що призвело до відновлення санкцій проти Ірану. У відповідь Тегеран у 2020 році скоротив свої зобов'язання по угоді, обмеживши доступ інспекторів МАГАТЕ.

Переговори, що відбувалися у Відні з 2021 по 2022 рік щодо відновлення угоди, завершились безрезультатно. Після повернення до Білого дому в 2025 році Трамп знову підписав указ про політику максимального тиску на Іран, погрожуючи військовими діями, якщо Тегеран не погодиться на нову угоду.

7 березня Трамп направив аятолі Алі Хаменеї послання з пропозицією провести переговори з ядерної проблематики, на що Іран відмовився від прямого діалогу, але висловив готовність до переговорів через посередників. Трамп також пригрозив введенням додаткових мит і бомбардуваннями Ірану, якщо діалог не принесе результату. Хаменеї у відповідь заявив, що не вірить у ймовірність військової інтервенції США, але попередив про рішучу відсіч у разі спроб дестабілізувати ситуацію в Ірані.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався, скільки боєголовок балістичних ракет має Іран.

Також влада Ірану розпорядилася привести збройні сили країни у стан підвищеної готовності. Попередження з погрозами "серйозних наслідків" у випадку будь-якої допомоги для США отримала низка держав.