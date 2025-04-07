Надіслали погрози іншим: влада Ірану віддала наказ привести збройні сили у стан підвищеної готовності, — Reuters

Верхівка влади Ірану розпорядилася привести збройні сили країни у стан підвищеної готовності. Також попередження з погрозами "серйозних наслідків" у випадку будь-якої допомоги для США отримала низка держав.

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Про нові заяви та погрози Тегерану на тлі погроз президента США Дональда Трампа розповіло агентство Reuters 6 квітня за даними від високопоставленого іранського чиновника, який говорив на умовах анонімності.

"Іран відкидає вимоги США про прямі переговори щодо своєї ядерної програми або бути розбомбленим, попереджаючи сусідів, на території яких розміщені американські бази, що вони можуть опинитися на лінії вогню, якщо будуть залучені", — йдеться у повідомленні.

Водночас іранський представник розповів, що влада Ірану хоче нібито продовжити непрямий діалог зі США. Контакти обидві сторони можуть підтримувати через Оман, який посадовець назвав "давнім каналом для повідомлень" між Іраном та Сполученими Штатами.

Він підкреслив, що такий шлях може бути "тернистим", але відбутися непрямі переговори можуть вже невдовзі — за тієї умови, що американська сторона погодиться підтримати такий контакт.

Паралельно влада країни інформувала лідерів Іраку, Кувейту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Туреччини та Бахрейну про те, що будь-яка підтримка США у діях проти Ірану буде розглядатися "як акт ворожнечі". Йдеться у тому числі й про використання повітряного простору або надання територій для американських військових.

У випадку, якщо перелічені держави порушать поставлені вимоги, Іран погрожує спричинити "серйозні наслідки".

Іран погрожує США атаками

Нещодавно офіційний Тегеран заявив про наявність достатньої кількості озброєння для того, щоб атакувати базу США на острові Дієго-Гарсія, яку іранські ракети нібито можуть повністю стерти з лиця Землі. Там дислокується щонайменше 4000 американських військових.

Погрози також отримали країни НАТО, по яких Іран може вдарити у випадку атаки США.

Велика Британія також отримала ультиматум від Ірану, який заявив про готовність атакувати Чагоські острови, що входять до складу країни в Індійському океані.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався, скільки боєголовок балістичних ракет має Іран. Про це стало відомо 28 березня.

У відповідь на заяви офіційних представників Тегерану США перекинули ядерну авіацію ближче до Ірану та Ємена. Про це повідомили 26 березня.