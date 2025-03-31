Зрив ядерної угоди: Іран пригрозив ударом у відповідь по базах НАТО в разі атаки США

Тегеран заявив, що завдасть удару по британських військових об'єктах на архіпелазі Чагос у разі військової агресії з боку США. А значний і різноманітний арсенал балістичних ракет дозволить це здійснити.

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Як пише The Telegraph з посиланням на джерела серед іранських військових, будь-який напад Сполучених Штатів призведе до ударів у відповідь по британській базі на острові Дієго-Гарсія, що розташований приблизно за 4000 кілометрів від Ірану.

"Не буде жодної різниці між британськими або американськими силами, якщо Іран буде атакований з будь-якої бази в регіоні або в межах досяжності іранських ракет. Неважливо, чи є ви американським, британським або турецьким солдатом — ви станете мішенню, якщо вашу базу використовуватимуть американці", — заявив іранський військовий чиновник у коментарі виданню.

Водночас іранські ЗМІ написали, що військові привели свої ракетні війська в бойову готовність і в разі, якщо американці "відкриють скриньку Пандори", то їм, їхнім союзникам, це обійдеться дуже дорого.

Ескалація напруженості та значення бази на острові Дієго-Гарсія

Відносини між США та Іраном стрімко загострюються — Тегеран відмовився від прямих переговорів щодо ядерної програми, а концентрацію бомбардувальників B-2 на острові Дієго-Гарсія розцінює як демонстрацію сили.

Річ у тім, що база Дієго-Гарсія, розташована на архіпелазі Чагос, є спільним американо-британським військовим об'єктом. На ній розміщені стратегічні бомбардувальники США, включно з B-2 Spirit, а також британські винищувачі, які використовуються для операцій у регіоні — супутникові знімки, зроблені нещодавно, підтверджують присутність на цьому об'єкті чотирьох B-2 Spirit.

При цьому іранські сили останніми роками значно наростили можливості залпового ракетного удару. Так, 1 жовтня 2024 року по Ізраїлю було випущено 181 балістичну ракету на дальність понад 1000 км, однак більшість із них було перехоплено системами ППО.

Ракетний арсенал дозволяє Ірану атакувати стратегічно важливі американські об'єкти в регіоні. На думку аналітиків Defense Express, у зоні ризику перебувають військові бази США в Іраку, Саудівській Аравії, Кувейті та інших країнах Перської затоки. Однак дійсно критичними цілями можуть стати:

Авіабаза Incirlik (Туреччина) — місце зберігання американської ядерної зброї.

Військово-морська база США в Бахрейні — штаб-квартира 5-го флоту США.

Військова база США на Криті — один із ключових вузлів підтримки операцій у регіоні.

Дальність ракетного озброєння Ірану

Нагадаємо, Іран має найбільший і найрізноманітніший арсенал балістичних ракет на Близькому Сході. За оцінками Центрального командування США, у 2022 році він налічував понад 3000 балістичних ракет різної дальності та типів, не рахуючи зростаючої кількості крилатих ракет.