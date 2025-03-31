Срыв ядерной сделки: Иран пригрозил ответным ударом по базам НАТО в случае атаки США

Тегеран заявил, что нанесет удар по британским военным объектам на архипелаге Чагос в случае военной агрессии со стороны США. А внушительный и разнообразный арсенал баллистических ракет позволит это осуществить.

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Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники среди иранских военных, любое нападение Соединенных Штатов приведет к ответным ударам по британской базе на острове Диего-Гарсия, расположенном примерно в 4000 километрах от Ирана.

"Не будет никакого различия между британскими или американскими силами, если Иран будет атакован с любой базы в регионе или в пределах досягаемости иранских ракет. Неважно, являетесь ли вы американским, британским или турецким солдатом — вы станете мишенью, если вашу базу будут использовать американцы", — заявил иранский военный чиновник в комментарии изданию.

Вместе с тем иранские СМИ написали, что военные привели свои ракетные войска в боевую готовность и в случае, если американцы "откроют ящик Пандоры", то им их союзникам это обойдется очень дорого.

Эскалация напряженности и значение базы на острове Диего-Гарсия

Отношения между США и Ираном стремительно обостряются — Тегеран отказался от прямых переговоров по ядерной программе, а концентрацию бомбардировщиков B-2 на острове Диего-Гарсия расценивает как демонстрацию силы.

Дело в том, что база Диего-Гарсия, расположенная на архипелаге Чагос, является совместным американо-британским военным объектом. На ней размещены стратегические бомбардировщики США, включая B-2 Spirit, а также британские истребители, используемые для операций в регионе — спутниковые снимки, сделанные недавно, подтверждают присутствие на этом объекте четырех B-2 Spirit.

При этом иранские силы в последние годы значительно нарастили возможности залпового ракетного удара. Так 1 октября 2024 года по Израилю было выпущено 181 баллистическая ракета на дальность более 1000 км, однако большинство из них были перехвачены системами ПВО.

Ракетный арсенал позволяет Ирану атаковать стратегически важные американские объекты в регионе. По мнению аналитиков Defense Express, в зоне риска находятся военные базы США в Ираке, Саудовской Аравии, Кувейте и других странах Персидского залива. Однако действительно критическими целями могут стать:

Авиабаза Incirlik (Турция) – место хранения американского ядерного оружия.

Военно-морская база США в Бахрейне – штаб-квартира 5-го флота США.

Военная база США на Крите – один из ключевых узлов поддержки операций в регионе.

Дальность ракетного вооружения Ирана

Напомним, Иран располагает крупнейшим и наиболее разнообразным арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке. По оценкам Центрального командования США, в 2022 году он насчитывал более 3000 баллистических ракет различной дальности и типов, не считая растущего количества крылатых ракет.