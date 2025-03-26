На тлі закликів Трампа до атак: США перекидають ядерну авіацію ближче до Ірану та Ємена

На супутникових знімках помітно щонайменше три транспортні літаки C-17 і десять літаків-заправників KC-135, які США перемістили на авіабазу в Індійському океані.

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Сполучені Штати Америки нарощують кількість стратегічної авіації, здатної нести ядерну зброю, на авіабазі на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. До цієї бази, зона дії якої дозволяє завдавати ударів по Ірану та Ємену, переміщуються американські бомбардувальники-невидимки B-2 Spirit, пише ізраїльська газета "Маарів" 26 березня.

США накопичують ядерну авіацію на базі Дієго-Гарсія в Індійському океані Фото: Telegram / AviVector

На супутникових знімках можна побачити, що за останні 48 годин на базі Дієго-Гарсія було розміщено щонайменше три транспортні літаки C-17 і десять літаків-заправників KC-135, зазначають журналісти. Цей острів є стратегічною британською територією, однак неодноразово слугувала плацдармом для атак Сполучених штатів на Близькому сході, бо знаходиться на потрібній відстані для ударів по Ірану та Ємену.

За словами журналістів, аудіозаписи австралійських авіадиспетчерів свідчать, що три бомбардувальники B-2 дозаправлялися в повітрі над Австралією. Четвертий приземлився 25 березня на військово-повітряній базі Повітряних сил США Гіккам поблизу Перл-Гарбора на Гаваях після того, як повідомив про надзвичайну ситуацію під час польоту. Причина надзвичайної ситуації наразі не відома.

Ядерні переговори США й Ірану: деталі

Президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому заявляв про намір "негайно" почати працювати над "перевіреною ядерною мирною угодою з Іраном" і, за словами анонімних джерел видання Bloomberg, отримав від президента РФ Володимира Путіна згоду забезпечити посередництво в ядерних переговорах з Іраном під час телефонної розмови 12 лютого.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан 11 березня відповів Трампу на його прохання про ядерні переговори та сказав, що для його країни неприйнятні накази та погрози від США й іранська влада не погодиться на американські вимоги.

Після відповіді Масуда Пезешкіан Дональд Трамп 20 березня закликав Сенат атакувати Іран на підставі розгортання іранської ядерної програми, яка становить загрозу національній безпеці США.

Нагадаємо, 26 березня спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з особливих доручень Річард Гренелл заявив, що ядерна зброя України, яку вона віддала за умовами Будапештського меморандуму, належала Росії.