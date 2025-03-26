Україна мала ядерні боєголовки: експосол США розкритикував заяву спецпредставника Трампа

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що Київ мав право на ядерну зброю й він особисто допомагав у проведенні переговорів щодо Будапештського меморандуму.

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Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер різко розкритикував скандальну заяву спецпредставника президента США щодо ядерної зброї та Будапештського меморандуму. Він наголосив, що Річард Греннел абсолютно неправий, стверджуючи, що Україна нібито не мала прав на ядерні боєголовки. Пайфер також нагадав, що РФ взяла на себе зобов’язання поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Про це 26 березня він написав у соціальній мережі X.

Дипломат підкреслив, що особисто сприяв веденню переговорів щодо Будапештського меморандуму. Він зауважив, що Греннелл помиляється, стверджуючи, що Україна ніколи не володіла ядерною зброєю.

"Гренелл абсолютно не правий. Ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими," – сказав експосол США в Україні.

Стівен Пайфер також зазначив, що боєголовки на зберіганні були виключно в розпорядженні України. Він також уточнив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) та бомбардувальники були ліквідовані на території України, за винятком невеликої кількості, яку було відправлено до Росії для погашення заборгованості.

Пайфер також підкреслив, що відповідно до Будапештського меморандуму, Росія зобов'язалася поважати суверенітет і територіальну цілісність України та утримуватися від застосування сили проти неї.

"Україна вирішила відправити ядерні боєголовки до Росії для ліквідації багато в чому тому, що Росія зобов'язалася поважати суверенітет та територіальну цілісність України і не застосовувати силу проти України", – сказав Пайфер.

Нагадаємо, що спецпредставник Трампа заявив, що ядерна зброя, яку Україна передала після підписання Будапештського меморандуму, насправді їй не належала Києву, а вважалася нібито російською.

Також Фокус писав про те, що сенатори США вимагають віддати Україні $300 млрд. Представники двох основних партій у Сенаті США звернулися до адміністрації президента з вимогою конфіскувати та передати Києву заморожені російські активи.