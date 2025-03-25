Інструмент для тиску на Росію: сенатори США вимагають віддати Україні $300 млрд

Представники обох основних партій у Сенаті США закликали адміністрацію президента конфіскувати і передати Києву заморожені російські активи.

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Члени американського Сенату від двох основних партій звернулися до адміністрації президента США Дональда Трампа з вимогою конфіскувати та передати Україні заморожені російські суверенні активи на суму майже 300 млрд доларів, а не лише прибутки від них. Це один із перших випадків, коли сенатори Республіканської партії намагаються тиснути на нову владу з метою підтримки України. Про це написав 24 березня Reuters.

Лист з відповідним змістом був надісланий державному секретарю Марку Рубіо 21 березня, безпосередньо перед переговорами між делегаціями США та Росії в Саудівській Аравії. Під документом свої підписи поставили сенатори-республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн.

"Як адміністрація ставиться до використання всіх наявних у її розпорядженні фінансових інструментів задля посилення тиску на Росію задля припинення війни?" — запитали сенатори.

Зокрема, було поставлено питання, чи вважає адміністрація, що активи, заморожені в США та ЄС, повинні бути використані як інструмент для тиску на Росію з метою завершення війни, і якщо так, то яким способом.

Також вони запитали, чи планує американська адміністрація розробити стратегію, спрямовану на заохочення Європейського Союзу, країн "Великої сімки" (G7) та інших союзників до використання суверенних російських активів. Крім того, сенатори поцікавились, чи підтримуватиме адміністрація використання російських суверенних активів під контролем США для закупівлі озброєнь для України.

Журналісти вважають це рідкісним випадком, коли високопосадовці-республіканці публічно тиснуть на адміністрацію Трампа, вимагаючи більш жорсткої політики щодо Росії. Також зазначається, що навіть республіканці, які раніше підтримували проукраїнську позицію, після зближення США з Росією після інавгурації Трампа здебільшого залишались мовчазними з цього питання.

Однак раніше члени Конгресу США неодноразово виступали за конфіскацію російських активів для відновлення України. Це дало б змогу зменшити витрати американських платників податків на війну в Україні та створити тиск на Кремль для досягнення мирної угоди.

Варто нагадати, нещодавно Євросоюз відмовився підтримати план надання військової допомоги Україні на суму €40 млрд. Амбітні плани щодо відправлення півтора мільйона снарядів для артилерії ЗСУ залишилися нездійсненими.

Також Фокус писав про те, що Німеччина анонсувала новий пакет військової підтримки для України. До нового пакету входять зенітні установки Gepard, ракети для систем ППО IRIS-T, боєприпаси та інші засоби.