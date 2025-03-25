Инструмент для давления на Россию: сенаторы США требуют отдать Украине $300 млрд

Представители обеих основных партий в Сенате США призвали администрацию президента конфисковать и передать Киеву замороженные российские активы.

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Члены американского Сената от двух основных партий обратились к администрации президента США Дональда Трампа с требованием конфисковать и передать Украине замороженные российские суверенные активы на сумму около 300 млрд долларов, а не только доходы от них. Это один из первых случаев, когда сенаторы Республиканской партии пытаются давить на новую власть с целью поддержки Украины. Об этом написал 24 марта Reuters.

Письмо с соответствующим содержанием было направлено государственному секретарю Марку Рубио 21 марта, непосредственно перед переговорами между делегациями США и России в Саудовской Аравии. Под документом свои подписи поставили сенаторы-республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюментал и Тим Кейн.

"Как администрация относится к использованию всех имеющихся в ее распоряжении финансовых инструментов для усиления давления на Россию для прекращения войны?" — спросили сенаторы.

В частности, был задан вопрос, считает ли администрация, что активы, замороженные в США и ЕС, должны быть использованы как инструмент для давления на Россию с целью завершения войны, и если да, то каким образом.

Также они спросили, планирует ли американская администрация разработать стратегию, направленную на поощрение Европейского Союза, стран "Большой семерки" (G7) и других союзников к использованию суверенных российских активов. Кроме того, сенаторы поинтересовались, будет ли поддерживать администрация использование российских суверенных активов под контролем США для закупки вооружений для Украины.

Журналисты считают это редким случаем, когда чиновники-республиканцы публично давят на администрацию Трампа, требуя более жесткой политики в отношении России. Также отмечается, что даже республиканцы, которые ранее поддерживали проукраинскую позицию, после сближения США с Россией после инаугурации Трампа в основном оставались молчаливыми по этому вопросу.

Однако ранее члены Конгресса США неоднократно выступали за конфискацию российских активов для восстановления Украины. Это позволило бы уменьшить расходы американских налогоплательщиков на войну в Украине и создать давление на Кремль для достижения мирного соглашения.

Стоит напомнить, недавно Евросоюз отказался поддержать план предоставления военной помощи Украине на сумму €40 млрд. Амбициозные планы по отправке полутора миллионов снарядов для артиллерии ВСУ остались неосуществленными.

Также Фокус писал о том, что Германия анонсировала новый пакет военной поддержки для Украины. В новый пакет входят зенитные установки Gepard, ракеты для систем ПВО IRIS-T, боеприпасы и другие средства.