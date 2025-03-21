Полный провал: Евросоюз не поддержал план военной помощи Украине на €40 млрд, — Politico

Грандиозные планы по отправке ВСУ полутора миллионов снарядов к артиллерии остались на бумаге. Далеко не все страны, включая Францию, пойдут на финансовые жертвы ради Украины, говорят европейские дипломаты.

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В Евросоюзе возлагали большие надежды на отправку Украине до 40 миллиардов евро военной помощи на укрепление ее позиций. Но после встречи в Брюсселе 20 марта лидеры ЕС разошлись во мнениях, сообщили изданию Politico несколько европейских дипломатов.

Проблемы начались с начала составления плана, когда бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас не получила поддержку главных заинтересованных сторон. Процесс изначально "испортили", говорит один из дипломатов.

"Плана Каллас" заключался в отправке ВСУ 1,5 млн артиллерийских боеприпасов в 2025 году, но его отклонила Венгрия. Далее инициатива "не выдержала столкновения с реалиями" Европейского Союза. Далеко не все страны хотят нести финансовые потери ради Киева, пишут авторы статьи.

"Южные страны гораздо дальше от российской угрозы, они менее заинтересованы в этом, чем восток или север. Даже Франция, крупнейшая военная держава ЕС, отказалась дать добро на пакет помощи", — говорят чиновники.

В среду, 19 марта, Каллас направила министрам иностранных дел и обороны стран ЕС гораздо более скромный план и призвала в качестве первого шага поставить Украине снарядов на 5 миллиардов евро. Данное количество боеприпасов доступно на рынке их реально поставить за весь 2025 год.

По словам собеседников, даже такой урезанный вариант помощи не получил достаточной поддержки. Послы Франции, Италии и Словакии 19 марта настаивали, что план помощи Украине должен призывать страны вносить вклад добровольно, без явных обязательств.

Другая проблема заключается в самостоятельности Каллас: перед тем, как представить свой план, она не проконсультировалась с другими партнерами.

"Она по-прежнему ведет себя как премьер-министр и не осознала, что теперь у нее другая работа", — заявил дипломат одной из стран Центральной Европы.

Обсуждения отправки помощи Украине продолжат на следующей неделе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "коалиция желающих" помочь Украине проведет саммит в Париже 27 марта. Туда приедет и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Москва требует от США прекратить оказывать Киеву военную помощь и предоставлять разведывательные данные. Перечисленные условия якобы нужны Кремлю для начала работы над мирным соглашением.

Германия 17 марта объявила о новом пакете военной помощи для ВСУ. Берлин отправит боеприпасы для основного танка Leopard, три самоходные зенитные установки Gepard и ракеты к системе ПВО IRIS-T.