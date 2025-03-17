Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине: что получат ВСУ

В новый пакет вошли зенитные установки Gepard, ракеты для систем ПВО IRIS-T, боеприпасы разных калибров, военная техника, беспилотники, штурмовые винтовки, аптечки и другое оборудование.

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Правительство Германии 17 марта объявило о новом пакета военной помощи Украине, опубликовав обновленный список оборудования, которое будет передано на нужды ВСУ. Детальная информация доступна на сайте правительства ФРГ.

В частности, украинская сторона получит:

24 бронемашины MRAP;

боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1 и боевых машин пехоты Marder;

3 самоходных зенитных установок Gepard с запасными частями и 10 000 боеприпасов к ним;

Ракеты IRIS-T SLM;

5000 боеприпасов калибра 155 мм и 2000 боеприпасов калибра 122 мм;

8 000 боеприпасов для 120-мм миномета;

50 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;

30 гусеничных дронов Gereon RCS;

30 систем обнаружения дронов;

2 инженерные машины Wisent 1 с запасными частями;

100 переносных систем разминирования H-PEMBS;

2 минных трала;

95 штурмовых винтовок MK 556;

1340 штурмовых винтовок HK 416;

556 лазерных дальномеров;

255 инфракрасных биноклей;

765 000 аптечек первой помощи;

2 пограничных транспортных средства.

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В сообщении немецкого правительства сказано, что с начала полномасштабного вторжения Германия значительно расширила объем военной помощи, предоставляемой Украине — только в 2024 году для военной помощи Киеву было выделено около 7,1 млрд евро.

Помимо поставок техники и вооружения, Германия оказывает значительную поддержку в подготовке украинских военных. Более 10 000 украинских солдат прошли обучение на территории Германии, а общие расходы на эту программу составили около 282 млн евро, не включая расходов на лечение солдат.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты возобновили поставки Украине дальнобойных авиационных бомб GLSDB. По информации агентства Reuters, это оружие прошло модернизацию, благодаря которой бомбы стали более устойчивыми к вражеским средствам РЭБ.