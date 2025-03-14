Заменят ATACMS: в США возобновили поставки Украине дальнобойных ракет-бомб GLSDB, — Reuters

Боеприпасы GLSDB имеют дальность до 150-160 километров, последний раз их использовали ВСУ несколько месяцев назад. Их модернизировали и теперь ракеты могут противодействовать помехам от ВС РФ.

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Украинские оборонцы потратили практически все запасы дальнобойных высокоточных ракет ATACMS, которых было в ВСУ менее четырех десятков, по информации издания Associated Press. Белый дом в свое время существенно ограничивал предоставление Украине этого вида вооружения из-за опасений относительно эскалации конфликта со стороны РФ в ответ на такие действия. Однако именно эти ракеты позволяли защитникам бить по тылу России. Однако вместо этого Белый дом возобновил поставки Украине дальнобойных ракет-бомб GLSDB, как сообщило агентство Reuters 13 марта.

По информации издания, ракеты-бомбы GLSDB прошли модернизацию в США, после которой могут выдерживать российские препятствия, о которых ранее рассказывали аналитики. В частности была информация об их неэффективности на поле боя в Украине из-за электромагнитных помех, условий использования на земле, грязи и РЭБ.

"Часть модификаций предусматривала усиление соединений внутри оружия для повышения его устойчивости", — пишет агентство.

Также известно, что в США в течение последних нескольких недель провели около 20 испытательных стрельб, чтобы оценить эффективность проведенной модернизации.

Модернизированные и эффективные ракеты-бомбы GLSDB прибудут на фоне новостей о том, что ВСУ использовали ракеты ATACMS. Это произойдет уже в ближайшие дни, считают в агентстве, ведь Европа уже получила необходимые запасы этих ракет-бомб. До этого, по информации от источников среди военных, последний раз украинцы применяли GLSDB еще несколько месяцев назад.

GLSDB в Украине: что известно

ВСУ начали использовать американские дальнобойные ракеты-бомбы GLSDB более года назад, в феврале 2024. Тогда эксперты оценили их работу и сообщили, что эти ракеты эффективны во время точечных ударов по целям глубоко за линией фронта, когда бьют по складам снабжения, эшелонам с боеприпасами, командным пунктам и радарам ПВО.

Через несколько месяцев использования нового вооружения OSINT-исследователи начали говорить о неэффективности работы GLSDB в российско-украинской войне. По их словам, после нескольких неуспешных попыток использования ВСУ перестали использовать эти бомбы-ракеты, которые нуждались в модернизации для более эффективного применения.

Напомним, 13 марта стало известно, что у ВСУ закончились американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Также 13 марта в ОП сообщили, что не хотят замораживания конфликта.