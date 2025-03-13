Замороженного конфликта не будет: Ермак озвучил позиции США и Украины по перегорам (видео)

Глава ОП Андрей Ермак утверждает, что американские партнеры не хотят "Минска-3" или очередного Будапештского меморандума, который не сработает.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал переговоры в Саудовской Аравии, во время которых украинская делегация дала согласие на 30-дневное перемирие, успешным началом мирного процесса. Он заверил, что и украинская, и американская сторона выступают против замороженного конфликта или ненадежных договоренностей, подобных Будапештскому меморандуму. Об этом глава ОП сказал в эфире телемарафона "Єдині новини" и опубликовал заявление в своем официальном Telegram-канале.

"Мы очень четко говорили о том, что мы никогда не пойдем на замороженный конфликт. Мы точно против, и здесь наши позиции полностью совпадают с американскими партнерами", — сказал Андрей Ермак.

По его словам, Соединенные Штаты Америки не хотят "Минска-3", то есть повторения Минских переговоров 2022 года, которые не привели к завершению войны. Также для американских партнеров не будут приемлемыми ненадежные договоренности, как Будапештский меморандум между Украиной, Россией, Великобританией и США 1994 года, по которому украинцы отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

"Все это осознают, все сделали свои выводы. Эту встречу, эти договоренности я считаю очень успешными, но это только начало. Перед нами большая работа", — отметил Ермак.

Он добавил, что Киев постоянно держит связь с европейскими партнерами и обменивается с ними информацией, и Украина договорилась с США об обязательном участии представителей Европы в мирном процессе.

Напомним, 13 марта издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники писало, что Украина во время переговоров в Саудовской Аравии озвучила США "красные линии" в потенциальных переговорах по завершению войны, через которые Киев не согласен переступать. По словам инсайдеров, речь шла об амбициях по вступлению в Североатлантический альянс (НАТО) и требованиях Кремля о сокращении численности Вооруженных сил Украины.

Президент РФ Владимир Путин вечером 13 марта озвучил позицию относительно прекращения огня в российско-украинской войне. Он заявил, что Кремль готов только к "долговременному миру", а война будет завершена только тогда, когда Россия достигнет своих целей. Также российский президент сказал, что достичь 30-дневного перемирия "было бы хорошо", но перечислил "нюансы".

Президент США Дональд Трамп отозвался о заявлении Путина о перемирии положительно, однако отметил, что хотел бы четче увидеть готовность РФ к миру.