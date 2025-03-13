Замороженого конфлікту не буде: Єрмак озвучив позиції США й України щодо перегорів (відео)

Голова ОП Андрій Єрмак стверджує, що американські партнери не хочуть "Мінську-3" чи чергового Будапештського меморандуму, який не спрацює.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав переговори в Саудівській Аравії, під час яких українська делегація дала згоду на 30-денне перемир'я, успішним початком мирного процесу. Він запевнив, що й українська, й американська сторона виступають проти замороженого конфлікту чи ненадійних домовленостей, подібних до Будапештського меморандуму. Про це голова ОП сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" та опублікував заяву у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Ми дуже чітко говорили про те, що ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт. Ми точно проти, і тут наші позиції повністю збігаються з американськими партнерами", — сказав Андрій Єрмак.

За його словами, Сполучені Штати Америки не хочуть "Мінську-3", тобто повторення Мінських переговорів 2022 року, які не призвели до завершення війни. Також для американських партнерів не будуть прийнятними ненадійні домовленості, як Будапештський меморандум між Україною, Росією, Великою Британією та США 1994 року, за яким українці відмовилися від ядерної зброї в обмін на безпекові гарантії.

"Всі це усвідомлюють, всі зробили свої висновки. Цю зустріч, ці домовленості я вважаю дуже успішними, але це тільки початок. Перед нами велика робота", — зазначив Єрмак.

Він додав, що Київ постійно тримає зв'язок з європейськими партнерами та обмінюється з ними інформацією, та Україна домовилася зі США про обов'язкову участь представників Європи в мирному процесі.

Нагадаємо, 13 березня видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела писало, що Україна під час переговорів у Саудівській Аравії озвучила США "червоні лінії" в потенційних переговорах щодо завершення війни, через які Київ не згоден переступати. За словами інсайдерів, ішлося про амбіції щодо вступу до Північноатлантичного альянсу (НАТО) та вимоги Кремля про скорочення чисельності Збройних сил України.

Президент РФ Володимир Путін ввечері 13 березня озвучив позицію щодо припинення вогню в російсько-українській війні. Він заявив, що Кремль готовий тільки до "довготривалого миру", а війна буде завершена лише тоді, коли Росія досягне своїх цілей. Також російський президент сказав, що досягти 30-денного перемир'я "було б добре", але перерахував "нюанси".

Президент США Дональд Трамп відгукнувся про заяву Путіна щодо перемир'я позитивно, проте зазначив, що хотів би чіткіше побачити готовність РФ до миру.