Без права вето для РФ: Україна в Джидді озвучила США "червоні лінії" в переговорах, — ЗМІ

Обізнані джерела в уряді повідомили журналістам, що в Саудівській Аравії делегації України та США не обговорювали територіальні поступки та "відхід" ЗСУ з Курської області.

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Україна під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня озвучила Сполученим Штатам Америки "червоні лінії", які не можуть бути порушені під час імовірних переговорів з РФ про завершення війни. Про це повідомило виданню "РБК-Україна" неназване обізнане джерело.

Основними "червоними лініями" українська сторона під час зустрічі в Джидді назвала відмову від прагнення до членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО) та обмеження чисельності української армії, розповів журналістам інсайдер.

"Росія не повинна мати жодного права вето", — зазначив він.

За словами джерела, під час перемовин США спочатку запропонували Україні не часткове, а повне перемир'я в обмін на відновлення військової допомоги та обміну даними розвідки. Українська делегація прийняла пропозицію лише за умови, що режим тиші матиме часове обмеження у 30 днів.

"Для нас дуже важливо, щоб не було ніякого замороженого конфлікту", — пояснив інсайдер.

Крім того, джерело в уряді повідомило виданню, що під час переговорів у Саудівській Аравії не обговорювалися питання будь-яких територіальних поступок і "відхід" ЗСУ з Курської області РФ.

Інсайдер припустив, що під час обговорення з Вашингтоном імовірного 30-денного перемир'я Москва спробує висунути власні вимоги для припинення вогню і таким чином знову "перекинути м'яч" Києву.

Джерела також сказали журналістам, що українська делегація під час зустрічі в Джидді пропонувала Штатам підписати рамкову угоду про корисні копалини, проте американська сторона взяла паузу для обдумування та запропонувала підписати відразу доповнений і деталізований меморандум.

Переговори в Саудівській Аравії: деталі

Зустріч делегацій України та США у місті Джидді в Саудівській Аравії відбулася 11 березня. За її результатами українська сторона погодилася на 30-денне припинення вогню, а США оголосили про негайне відновлення обміну розвідданими та постачання оборонної допомоги Україні.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 12 березня заявив, що президент Володимир Зеленський дистанційно керував діями перемовників у Саудівській Аравії, а деталі зустрічі стануть відомі широкому загалу лише через багато років.

Президент РФ Володимир Путін 13 березня озвучив свою позицію щодо припинення вогню на 30 днів. Він заявив, що Україна отримає перевагу від режиму тиші, а Росія готова лише до "довготривалого миру".

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив слова Путіна про 30-денне перемир'я, проте сказав, що хотів би бачити чіткішу позицію.