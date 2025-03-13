Без права вето для РФ: Украина в Джидде озвучила США "красные линии" в переговорах, — СМИ

Осведомленные источники в правительстве сообщили журналистам, что в Саудовской Аравии делегации Украины и США не обсуждали территориальные уступки и "уход" ВСУ из Курской области.

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Украина во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта озвучила Соединенным Штатам Америки "красные линии", которые не могут быть нарушены во время возможных переговоров с РФ о завершении войны. Об этом сообщил изданию "РБК-Украина" неназванный осведомленный источник.

Основными "красными линиями" украинская сторона во время встречи в Джидде назвала отказ от стремления к членству в Североатлантическом альянсе (НАТО) и ограничение численности украинской армии, рассказал журналистам инсайдер.

"Россия не должна иметь никакого права вето", — отметил он.

По словам источника, во время переговоров США сначала предложили Украине не частичное, а полное перемирие в обмен на восстановление военной помощи и обмена данными разведки. Украинская делегация приняла предложение только при условии, что режим тишины будет иметь временное ограничение в 30 дней.

"Для нас очень важно, чтобы не было никакого замороженного конфликта", — пояснил инсайдер.

Кроме того, источник в правительстве сообщил изданию, что во время переговоров в Саудовской Аравии не обсуждались вопросы каких-либо территориальных уступок и "уход" ВСУ из Курской области РФ.

Инсайдер предположил, что при обсуждении с Вашингтоном вероятного 30-дневного перемирия Москва попытается выдвинуть собственные требования для прекращения огня и таким образом снова "перебросить мяч" Киеву.

Источники также сказали журналистам, что украинская делегация во время встречи в Джидде предлагала Штатам подписать рамочное соглашение о полезных ископаемых, однако американская сторона взяла паузу для обдумывания и предложила подписать сразу дополненный и детализированный меморандум.

Переговоры в Саудовской Аравии: детали

Встреча делегаций Украины и США в городе Джидде в Саудовской Аравии состоялась 11 марта. По ее результатам украинская сторона согласилась на 30-дневное прекращение огня, а США объявили о немедленном возобновлении обмена разведданными и поставки оборонной помощи Украине.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий 12 марта заявил, что президент Владимир Зеленский дистанционно руководил действиями переговорщиков в Саудовской Аравии, а детали встречи станут известны широкой общественности только через много лет.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта озвучил свою позицию относительно прекращения огня на 30 дней. Он заявил, что Украина получит преимущество от режима тишины, а Россия готова лишь к "долговременному миру".

Президент США Дональд Трамп положительно оценил слова Путина о 30-дневном перемирии, однако сказал, что хотел бы видеть более четкую позицию.