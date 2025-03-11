"Начинают выполняться": в ОП подтвердили, что США возобновили военную помощь Украине

Павел Палиса не уточнил, действительно ли Украина обязалась использовать американское оружие исключительно для обороны.

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Администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки военной помощи Украине, которые были приостановлены после скандала в Овальном кабинете. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

"Имею подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", — написал Палиса.

Он не уточнил, о каких именно договоренностях идет речь и действительно ли Украине поставили условие, что использовать американское вооружение можно будет исключительно для обороны.

Напомним, 11 марта портал Clash Report со ссылкой на свои источники сообщил, что США возобновили поставки оружия Украине.

В этот же день стало известно, что после встречи в Саудовской Аравии США заявили о возобновлении обмена разведывательными данными с Киевом, а также помощи в сфере безопасности.