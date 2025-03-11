"Починають виконуватись": в ОП підтвердили, що США відновили військову допомогу Україні

Павло Паліса не уточнив, чи справді Україна зобов'язалась використовувати американську зброю виключно для оборони.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила постачання військової допомоги Україні, яке було припинене після скандалу в Овальному кабінеті. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

"Маю підтвердження що безпекова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває!", — написав Паліса.

Він не уточнив, про які саме домовленості йдеться та чи справді Україні поставили умову, що використовувати американське озброєння можна буде виключно для оборони.

Нагадаємо, 11 березня портал Clash Report із посиланням на свої джерела повідомив, що США відновили постачання зброї Україні.

У цей же день стало відомо, що після зустрічі в Саудівській Аравії США заявили про відновлення обміну розвідувальними даними із Києвом, а також допомоги у сфері безпеки.