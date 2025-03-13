У ВСУ закончились американские дальнобойные ракеты ATACMS: в чем опасность, — СМИ

Американцы в свое время поставили небольшое количество этих ракет, опасаясь эскалации с Москвой. Но наличие ATACMS имеет стратегическое значение для Украины по нескольким причинам.

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Украинская армия полностью израсходовала все дальнобойные тактические ракеты ATACMS, поставленные Соединенными Штатами. По их словам американских и украинских официальных лиц, Вашингтон передал Киеву менее 40 таких ракет, и последние из них были использованы в конце января. Об этом 13 марта сообщило информационное агентство Associated Press.

В материале отмечено, что США с самого начала ограничивали объем поставок ATACMS, рассматривая их лишь как временное решение. Американский чиновник заявил, что США поставили менее 40 таких ракет в целом. Тогда представители Пентагона, и в частности бывший министр обороны Ллойд Остин, заявляли, что приоритет отдается другим видам вооружений, которые считаются более эффективными.

США и союзники по НАТО не раз высказывали опасения по поводу эскалации, связанной с использованием ATACMS, способных поражать цели в тылу российских войск. Это стало одной из причин, по которой количество переданных ракет оставалось небольшим.

Значение ATACMS для ВСУ

Army Tactical Missile System или ATACMS — это американские тактические баллистические ракеты, разработанные для поражения целей на больших расстояниях. Они могут запускаться с мобильных платформ, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Боепрпиасы оснащены системой наведения, сочетающей инерциальную и спутниковую (GPS) навигацию, что обеспечивает высокую точность удара на расстоянии до 300 км в зависимости от модификации.

Для Украины наличие ATACMS имеет стратегическое значение по нескольким причинам. Во-первых, дальность ракеты позволяет атаковать важные объекты в тылу противника, включая склады боеприпасов, командные пункты и линии снабжения.

Во-вторых, наличие таких ракет служит фактором сдерживания, демонстрируя способность Украины наносить удары по критически важным объектам противника.

Кроме того, ATACMS расширяют арсенал высокоточных средств поражения, что в целом существенно повышает эффективность боевых операций украинской армии.

Возобновление поставок вооружений

Пока Украина сталкивается с дефицитом дальнобойных ракет, продолжили авторы материала, США возобновили поставки другого вооружения через польский логистический центр в Жешуве. Представитель Министерства обороны Польши Павел Залевский сообщил в соцсети Х во вторник вечером, что поставки американского оружия с POLLOGHAB в Ясенце в Украину возобновлены.

Параллельно Вашингтон предложил 30-дневное прекращение огня, которое поддержал Киев. Однако Москва пока не дала окончательного ответа. Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет официальных разъяснений от США, прежде чем формировать свою позицию.