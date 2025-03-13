У ЗСУ закінчилися американські далекобійні ракети ATACMS: у чому небезпека, — ЗМІ

Американці свого часу поставили невелику кількість цих ракет, побоюючись ескалації з Москвою. Але наявність ATACMS має стратегічне значення для України з кількох причин.

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Українська армія повністю витратила всі далекобійні тактичні ракети ATACMS, поставлені Сполученими Штатами. За їхніми словами американських та українських офіційних осіб, Вашингтон передав Києву менше ніж 40 таких ракет, і останні з них було використано наприкінці січня. Про це 13 березня повідомило інформаційне агентство Associated Press.

У матеріалі зазначено, що США від самого початку обмежували обсяг постачань ATACMS, розглядаючи їх лише як тимчасове рішення. Американський чиновник заявив, що США поставили менше ніж 40 таких ракет загалом. Тоді представники Пентагону, і зокрема колишній міністр оборони Ллойд Остін, заявляли, що пріоритет віддають іншим видам озброєнь, які вважають ефективнішими.

США і союзники по НАТО не раз висловлювали побоювання з приводу ескалації, пов'язаної з використанням ATACMS, здатних уражати цілі в тилу російських військ. Це стало однією з причин, через яку кількість переданих ракет залишалася невеликою.

Значення ATACMS для ЗСУ

Army Tactical Missile System або ATACMS — це американські тактичні балістичні ракети, розроблені для ураження цілей на великих відстанях. Вони можуть запускатися з мобільних платформ, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Боєприпаси оснащені системою наведення, що поєднує інерціальну і супутникову (GPS) навігацію, що забезпечує високу точність удару на відстані до 300 км залежно від модифікації.

Для України наявність ATACMS має стратегічне значення з кількох причин. По-перше, дальність ракети дає змогу атакувати важливі об'єкти в тилу противника, включно зі складами боєприпасів, командними пунктами і лініями постачання.

По-друге, наявність таких ракет слугує фактором стримування, демонструючи здатність України завдавати ударів по критично важливих об'єктах противника.

Крім того, ATACMS розширюють арсенал високоточних засобів ураження, що загалом істотно підвищує ефективність бойових операцій української армії.

Відновлення поставок озброєнь

Поки Україна стикається з дефіцитом далекобійних ракет, продовжили автори матеріалу, США відновили постачання іншого озброєння через польський логістичний центр у Жешуві. Представник Міністерства оборони Польщі Павел Залевський повідомив у соцмережі Х у вівторок увечері, що постачання американської зброї з POLLOGHAB у Ясенці в Україну відновлено.

Паралельно Вашингтон запропонував 30-денне припинення вогню, яке підтримав Київ. Однак Москва поки що не дала остаточної відповіді. Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія чекає офіційних роз'яснень від США, перш ніж формувати свою позицію.