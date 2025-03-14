Замінять ATACMS: у США відновили постачання Україні далекобійних ракет-бомб GLSDB, — Reuters

Боєприпаси GLSDB мають дальність до 150-160 кілометрів, востаннє їх використовували ЗСУ кілька місяців тому. Їх модернізували і тепер ракети можуть протидіяти перешкодам від ЗС РФ.

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Українські оборонці витратили практично всі запаси далекобійних високоточних ракет ATACMS, яких було у ЗСУ менше як чотири десятків, за інформацією видання Associated Press. Білий дім свого часу суттєво обмежував надання Україні цього виду озброєння через побоювання щодо ескалації конфлікту з бору РФ у відповідь на такі дії. Проте саме ці ракети дозволяли оборонцям бити по тилу Росії. Однак натомість Білий дім відновив постачання Україні далекобійних ракет-бомб GLSDB, як повідомило агентство Reuters 13 березня.

За інформацією видання, ракети-бомби GLSDB пройшли модернізацію у США, після якої можуть витримувати російські перешкоди, про які раніше розповідали аналітики. Зокрема була інформація щодо їхньої неефективності на полі бою в Україні через електромагнітні перешкоди, умови використання на землі, бруд та РЕБ.

"Частина модифікацій передбачала посилення з'єднань всередині зброї для підвищення її стійкості", — пише агентство.

Також відомо, що у США впродовж останніх кількох тижнів провели близько 20 випробувальних стрільб, аби оцінити ефективність проведеної модернізації.

Модернізовані та ефективніші ракети-бомби GLSDB прибудуть на тлі новин про те, що ЗСУ використали ракети ATACMS. Це відбудеться вже найближчими днями, вважають у агентстві, адже Європа вже отримала необхідні запаси цих ракет-бомб. До цього, за інформацією від джерел серед військових, востаннє українці застосовували GLSDB ще кілька місяців тому.

GLSDB в Україні: що відомо

ЗСУ почали використовувати американські далекобійні ракети-бомби GLSDB понад рік тому, у лютому 2024. Тоді експерти оцінили їх роботу та повідомили, що ці ракети ефективні під час точкових ударів по цілях глибоко за лінією фронту, коли б'ють по складах постачання, ешелонах із боєприпасами, командних пунктах та радарах ППО.

Через кілька місяців використання нового озброєння OSINT-дослідники почали говорити про неефективність роботи GLSDB у російсько-українській війні. За їхніми словами, після кількох неуспішних спроб використання ЗСУ перестали використовувати ці бомби-ракети, які потребували модернізації для ефективнішого застосування.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що у ЗСУ закінчилися американські далекобійні ракети ATACMS.

Також 13 березня в ОП повідомили, що не хочуть заморожування конфлікту.