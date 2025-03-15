Нехватка ракет SAMP/T: Зеленский рассказал, как решить проблему с ПВО (видео)

К производству некоторых видов оружия иногда привлечены до четырех разных стран, заявил президент Владимир Зеленский. Чтобы получить ракеты или военную технику, нужно с ними всеми договариваться, а это не просто.

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что проблему с ракетами для комплексов противовоздушной обороны SAMP/T можно решить с помощью Франции и Италии. При этом нет проблем с поступлением ракет для IRIS/T из Германии. О трудностях и способах их преодоления глава государства сказал во время брифинга после второго саммита по безопасности в Великобритании.

Проблемы ПВО — заявление Зеленского см. с 27:16

Зеленский поблагодарил Италию и Францию, которые предоставили Украине комплексы SAMP/T для защиты важных объектов в определенных регионах. Также он подтвердил, что в течение войны страна постоянно имела проблемы с ракетами ПВО, потому что их "никогда не было достаточно". По его словам, были обращения к странам-производителям для покупки лицензии на производство, но пока положительного решения нет.

"Война многому нас научила. Среди этого — если ты можешь взять лицензию у партнера, то забери, потому что ты сделаешь быстрее. Я не получил этих лицензий. Я очень хотел, это было очень важно. Проблема с SAMP/T — это большая сложность. Мы понемногу развиваем это направление", — подытожил президент.

Во время пресс-конференции Зеленский объяснил, в чем особенность франко-итальянского комплекса SAMP/T. Президент привел пример Германии и ее комплекса IRIS/T. Германия наладила полный цикл производства, и поэтому Украина всегда знает, когда и какое количество средств получит. Впрочем, есть другая военная техника, для производства которой привлечены и две, и три, и четыре страны. В таком случае нужно покупать лицензии, договариваться. И с этим связаны сложности с ракетами для SAMP/T, которые сбивают такие же цели, как ЗРК Patriot, сказал Зеленский.

Проблемы ППО — детали

Отметим, 14 марта издание Corriere della Sera рассказало о визите министра обороны Украины Рустема Умерова в Италию. Одна из причин его визита — потребность в ракетах для комплексов ПВО. Согласно данным журналистов, украинские Силы обороны испытывают недостаток ракет для SAMP/T. Силам ПВО нужно около 50 шт. Aster-30, поскольку в двух установках, которые предоставила Италия, "почти закончились" ракеты.

Другое средство ПВО, которое использует Украина — это комплексы Patriot. В начале марта США остановили предоставлять Украине военную помощь и, как сообщили эксперты, притормозилось поступление ракет для этих средств ПВО. 5 марта издание CNN написало, что без помощи Белого дома Patriot прекратит работать через неделю.

Напоминаем, в мае 2024 года компания Rheinmetall сообщила, что планирует построить завод в Украине, который будет производить средства ПВО.