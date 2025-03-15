Запасы ЕС близки к критическим: у ВСУ почти не осталось ракет для ЗРК Samp-T, — СМИ

Зенитный ракетный комплекс SAMP-T помогает украинским защитникам защищаться от массированных ракетных атак и обладает способностью сбивать баллистическое вооружение.

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Итальянско-французский зенитный ракетный комплекс SAMP-T имеет характеристики, приближенные к американскому Patriot, и играет большую роль в защите украинского неба от российских угроз. Однако ВСУ столкнулись с проблемой нехватки ракет Aster-30 для этих установок: их Украине нужно как минимум 50, о чем министр обороны Рустем Умеров поехал просить в Рим. Об этом сообщило издание Corriere della Sera 14 марта.

По информации журналистов, вскоре установки могут стать ненужными, поскольку в нескольких установках, которые предоставили Украине совместно Италия и Франция, практически закончились ракеты.

"В двух пусковых установках, предоставленных правительством Мелони, практически закончились ракеты", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что украинские власти просят о дополнительных ракетах для комплексов уже несколько недель. Однако в Италии и Франции вряд ли смогут решить эту проблему и предоставить 50 дополнительных ракет: возможности предоставления такого вооружения у стран очень ограничены, как выяснили журналисты.

Италия имеет некоторые запасы, однако они предназначены для защиты критически важных объектов самого государства, в отличие от Франции: у нее ракет Aster-30 есть несколько больше, однако и этого недостаточно.

Сообщается также, что во время своего визита в Рим Рустем Умеров также должен встретиться с руководством компании Eurosam, которая занимается изготовлением ракет такого типа.

Чем особенны комплексы SAMP-T на украинском поле боя

SAMP-T, по информации от военных изданий, работает по принципу Hit-to-Kill, когда противоракета летит навстречу баллистическому вооружению в небе на большой скорости, гарантированно сбивая его. Это существенно отличает комплекс от других зенитных ракет, которые не могут нанести столько вреда основной — боевой — части ракеты.

В то же время издание Corriere della Sera в своем сообщении упоминает об информации от других СМИ о том, что SAMP-T оказались не такими эффективными на украинском поле боя, как американский аналог — Patriot.

Напомним, 13 марта стало известно о том, что у Украины почти закончились ракеты ATACMS.

15 марта Фокус узнавал, не останется ли Украина без оружия во время перемирия с Россией.