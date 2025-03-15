Не дать Путину второго шанса: стало известно, не останется ли Украина без оружия во время перемирия, — DW

Европейские дипломаты считают, что Украина должна иметь возможность на отказ от "плохого" соглашения, а также получить более сильную позицию во время переговоров.

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Высокопоставленные чиновники из разных стран Европейского Союза высказали мнение о том, что во время вероятного временного перемирия между Украиной и Россией ВСУ нельзя разоружать, ведь это может создать для Кремля второй шанс для удара с новой силой. Ряд дипломатов ЕС высказался о готовности предоставления военной техники для Украины, несмотря на то, что президент России Владимир Путин не хочет, чтобы у Киева была такая возможность. Об этом стало известно 14 марта, в канун заседания Совета ЕС по иностранным делам, сообщает издание Deutsche Welle.

Высокопоставленные чиновники считают, что лидеры ЕС не прекратят поставлять вооружение для Украины, даже если Кремль поставит такие требования.

"Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву", — уверяет один из неназванных дипломатов.

Один из дипломатов заявил, что государство нужно сделать "стальным дикобразом".

"Бои все еще продолжаются, но даже когда в них наступит пауза, Украину нужно сделать "стальным дикобразом"", — отметил он, добавив, что россиянам ни в коем случае нельзя дать шанса на повторный удар.

Также дипломаты высказали мнение о том, что Киев нуждается в более сильной переговорной позиции, а еще — должен иметь возможность отказаться от мирного соглашения, если оно будет "плохим" и несправедливым.

Издание сообщает также о том, что в понедельник, 17 марта, главы МИД европейских стран будут обсуждать ситуацию, сложившуюся вокруг дискуссии относительно вероятного приостановления огня в Украине. К обсуждению присоединится Андрей Сибига.

Альтернативная сделка Путина: что известно

Аналитики утверждают, что глава Кремля Владимир Путин предлагает так называемое альтернативное соглашение о приостановлении боевых действий, которое может предусматривать запрет Украине получать вооружение от союзников и проведение обучения военнослужащих.

Американский Институт изучения войны в своей сводке за 13 марта сообщал, что такое соглашение может создать условия для возобновления боевых действий на выгодных для РФ позициях. Исследователи вопроса утверждают, что за это время Россия может перевооружиться и нанести повторный удар по Украине с новой силой.

Напомним, 14 марта Владимир Путин заявлял, что военные ВСУ должны сложить оружие, чтобы получить помилование, которого просил Трамп для служащих в Курской области.

Также 14 марта Фокус выяснял, что стоит за требованиями Кремля о паузе на поле боя на 30 дней.