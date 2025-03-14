Без мобилизации и оружия: что на самом деле стоит за требованиями Путина по прекращению огня на 30 дней

Предложенные Путиным условия прекращения огня — это фактически разоружение Украины и одна из самых главных целей России. Опрошенные Фокусом эксперты предупреждают, так называемая демилитаризация не является гарантией окончания войны. Какими будут дальнейшие шаги РФ и Украины в этих сложных договоренностях, и на чью сторону встанет Дональд Трамп?

Related video

Президент России Владимир Путин выдвинул ряд условий для прекращения огня в Украине, среди которых — ограничение мобилизации украинских военных и остановка поставок западной военной помощи Киеву.

Путин подчеркнул, что перемирие не должно позволить Украине перегруппироваться или перевооружиться, а должно способствовать достижению долговременного мира, который учитывает интересы России.

Эти требования, по мнению корреспондентов ВВС Лауры Гоцци и Пола Кирби, неприемлемы для Украины и ее западных партнеров, поскольку фактически означают разоружение Украины еще до начала мирных переговоров. Такие условия могут создать почву для возобновления боевых действий Россией на выгодных для нее условиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отвергал подобные предложения, подчеркивал необходимость сохранения сильной армии для обеспечения безопасности страны. Он подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности для Украины является большая и сильная армия, а также стремление интеграции в НАТО.

В свою очередь, Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм относительно заявлений Путина, но подчеркнул необходимость детальных переговоров для достижения длительного мира. Он подчеркнул важность прекращения войны и продолжения дипломатических усилий для обеспечения безопасности Украины.

Таким образом, требования Путина о прекращении мобилизации в Украине и остановки западной военной помощи вызывают серьезные опасения и затрудняют достижение договоренностей о прекращении огня.

Требования Путина: на что рассчитывает российский президент

Прежде всего надо обратить внимание и на те требования, которые не прозвучали от российского президента, а именно признание Украиной оккупированных территорий как российских, речь о Запорожской и Херсонской областях, ведь по оценкам многих экспертов, именно это и ожидалось от Путина.

По словам политолога Владимира Фесенко, это свидетельствует о том, что Путин понимает: есть вопросы, на которые Украина и ее партнеры не пойдут, и нет смысла выдвигать такие условия, которые точно заблокируют любые договоренности. Но дело в том, что для Путина переговоры с Украиной не являются самоцелью. Ему нужна перспектива переговоров с Дональдом Трампом.

"Трамп для Кремля — ключевой фактор. Путин не хочет, чтобы ситуация вышла из-под контроля и сорвалась еще до возможных договоренностей с администрацией Трампа. Поэтому он выдвинул условия, которые якобы не являются чрезмерно провокационными, а скорее создают поле для дипломатических маневров. Таким образом, США могут рассматривать некоторые из них как потенциальные точки компромисса", — говорит Фокусу политический эксперт.

Но соглашаться на этот сценарий, по мнению политолога, стоит только тогда, когда и со стороны России будут соответствующие шаги — они также приостанавливают мобилизацию, также приостанавливают получать оружие из КНДР.

"Однако есть существенный риск: даже если Москва формально согласится на перемирие, через 30 дней война может возобновиться. Россияне, вероятно, будут использовать это время для перегруппировки и усиления военных позиций. Именно в этом заключается опасность для Украины", — говорит Фесенко.

Тем не менее, эксперт указывает, что Путин обратил внимание на детали, связанные с техническими аспектами прекращения огня, что свидетельствует о его готовности к обсуждению. Это уже сигнал для США. Ведь раньше Кремль избегал темы переговоров о мирных инициативах, но теперь тональность изменилась — Путин демонстрирует готовность к диалогу.

Стоит также учитывать, что российская армия сейчас имеет определенный успех на Курщине, что формирует у Москвы ощущение, что они могут нажать еще больше. Это может сдерживать Путина от полноценных переговоров. В то же время он понимает: ресурсы России ограничены, а президентство Трампа может создать возможность для выгодной договоренности.

"Да, его стратегическая цель — ликвидация Украины как независимого государства. Но тактически он понимает, что сейчас для него важно использовать шанс договориться с Трампом, чтобы получить выгодные условия для себя.

Самая большая опасность не в самом факте переговоров, а в их возможных последствиях. Если они начнутся, то ключевые угрозы будут заключаться в том, какие именно ловушки может заложить Кремль. Ведь прекращение огня может стать паузой, после которой Россия попытается начать еще более масштабную агрессию", — считает Фесенко.

Таким образом, сейчас мы наблюдаем начало сложной дипломатической игры. Окончательные выводы можно будет сделать только после того, как станет понятно, будет ли коммуникация между Трампом и Путиным и какие именно условия будут выставлены на реальных переговорах.

Демилитаризация Украины: что просит Путин в обмен на прекращение огня

Если Украина согласится на прекращение мобилизации и сокращение военной помощи, это будет означать фактическую капитуляцию перед Россией.

По словам военного аналитика Олега Жданова, это дает Путину значительное преимущество, поскольку остановка мобилизации создаст серьезную проблему для обновления резервов, а восстановить процесс позже будет очень сложно, потому что это требует дополнительного времени, ресурсов и политической воли.

"Без новых военных кадров и западного оружия украинская армия ослабнет, тогда как Россия будет продолжать пополнять резервы и производить оружие, что создает критический дисбаланс на поле боя. Если будет принято решение о прекращении военной помощи, это будет означать не только отсутствие нового оружия, но и прекращение обучения украинских военных на западной технике, что в долгосрочной перспективе еще больше ослабит обороноспособность страны", — говорит Фокусу Жданов.

По мнению эксперта, даже если будет достигнуто временное перемирие, например, на 30 дней, Россия использует это время для переброски войск, накопления боеприпасов и подготовки нового наступления, что поставит Украину в крайне невыгодное положение.

"Как было с ОБСЕ в 2014-2015 годах, Россия может использовать международные миссии для контроля за Украиной, тогда как сама будет продолжать скрытую мобилизацию и подготовку к новому наступлению. Кроме того, существует большая вероятность, что Россия организует провокацию, например, инсценирует нападение со стороны Украины, и обвинит Киев в срыве перемирия, что даст ей основания для возобновления боевых действий на более выгодных условиях. Путин не заинтересован в переговорах с Украиной, но он хочет создать фон для будущих договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, а его нынешние требования — это стартовые позиции для будущих торгов", — продолжает Жданов.

Следовательно, согласие на эти условия будет означать стратегическое поражение Украины. Остановка мобилизации и военной помощи создаст условия для усиления РФ и ослабления Украины, что неизбежно приведет к новому наступлению российской армии, но уже при значительно худших для нас условиях.

Ловушка от Путина: РФ стремится расширить театр боевых действия

Военный аналитик Дмитрий Снегирев напоминает, ни одно из перемирий, которые были еще во времена АТО, российской стороной не соблюдалось. Поэтому соответственно есть определенные предостережения по поводу готовности Российской Федерации выполнять условия 30-дневного перемирия.

"Более того, на фоне заявления российского диктатора о последних заявлениях относительно событий в Курской области, где он дал распоряжение о создании так называемой санитарной зоны до границ Российской Федерации. То есть говорится о фактическом расширении зоны боевых действий за счет других областей Украины. Это соответственно Сумская, скорее всего, Черниговская область. То есть это дает четкий сигнал о готовности дальнейших наступлений на территорию Украины не только соответственно в тех областях, которые согласно его указам включены в состав Российской Федерации, но и соответственно за счет других территорий Украины. А это масштабирование театра боевых действий", — объясняет Фокусу Снегирев.

По словам эксперта, с одной стороны, можем рассматривать это как элемент военно-политического давления на Украину и Соединенные Штаты с целью, чтобы последние приняли именно российские сценарии окончания войны. Но с другой стороны, отвергать подобные возможности со стороны российской стороны не стоит. Тем более сейчас уже есть заявление главы Сумской ОГА по поводу того, что россияне перебросили к границам значительные оперативные резервы. Это те вызовы, которые стоят на фоне соответственно тех предложений Российской Федерации.

"По поводу самих предложений — это фактически о демилитаризации Украины. Не только запрет по поставкам оружия на 30 дней. Они выдвигают эти требования для соответствующего окончания войны. То есть 30 дней — это тестовый режим. Если сейчас Украина и Соединенные Штаты проглотят и согласятся на запрет поставок оружия, то это будет выполнение требований Российской Федерации в дальнейшем. То есть то, что российская сторона называет демилитаризацией Украины.

Причем последнее заявление Пескова по поводу того, что нельзя позволить соответственно милитаризировать Украину, и, в частности, что там, вроде бы, есть большое влияние националистической среды. То есть их основное требование будет в дальнейшем — это запрет поставок оружия, обучение сил обороны Украины, ну и, соответственно, сокращение самой численности сил обороны Украины. Поэтому эти предложения — это как пробный камешек, их надо исключительно рассматривать с этого аспекта", — продолжает Снегирев.

То есть, с одной стороны, РФ будет требовать демилитаризации Украины, но с другой стороны, будет фактически вынашивать планы по дальнейшей аннексии украинских территорий. Поэтому соглашаться на эти условия нельзя, отмечает эксперт. Это ловушка. И политическая, и дипломатическая, и в первую очередь военная, и информационная.

Разоружение Украины: согласится ли Трамп на условия Путина

"Почему такое предложение прозвучало? Впрочем, если отвергнуть это предложение, они скажут: "Ну а что такого было в этом предложении? Соответственно, что запрет на поставку вооружения, если речь идет о мирных переговорах, то это вполне логично, правильно?" Но я еще раз подчеркиваю, в чем подводные камни. То есть, это пробный камешек, который даст возможность в дальнейшем фактически разоружить Украину", — говорит Снегирев.

Однако эксперт отмечает, что Соединенные Штаты уже четко заявили о полном возобновлении поставок вооружения и обмена разведданными. Сейчас уже есть информация о поставках высокоточных управляемых авиабомб. Американцы будут давить на РФ и поддерживать Украину еще больше, если Путин не пойдет на условия прекращения огня.

"Плюс поддержка Украины подкреплена сейчас экономическим давлением, а именно запретом банковскому сектору Российской Федерации, которые под санкциями, по проведению расчетов с конечными потребителями за российские нефть и газ. Это уже серьезные вещи, которых не было во времена Байдена", — резюмирует военный аналитик.

Ранее Фокус рассказывал, кто и как будет контролировать тишину на фронте во время 30-дневного перемирия.