Перемирие на 30 дней: кто и как будет контролировать тишину на фронте и приведет ли это к завершению войны

В результате переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня. Однако возникает много вопросов: кто будет контролировать соблюдение соглашения, как будут реагировать международные партнеры на его возможные нарушения и станет ли этот шаг основой для дальнейшего мира? Опрошенные Фокусом эксперты, рассматривают потенциальные риски и перспективы договоренности.

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По итогам встречи в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций Соединенные штаты Америки отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности. В свою очередь Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины.

Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу.

Прекращение огня в Украине: как это должно произойти

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, указывает на самый главный вопрос в контексте вероятного временного прекращения огня в Украине — кто и как будет контролировать это соглашение?

"Фронт тянется на 1300 км. Кто и как будет следить за соблюдением договоренности? Это почти невозможно. Воздушные атаки еще можно контролировать — отслеживать запуски ракет и дронов. Но Россия всегда может сказать: "Это не мы", — как уже не раз было. И главный вопрос: что делать, если "перемирие" будет нарушено? Как будут реагировать США, НАТО, ЕС, Китай или Индия? Никакого конкретного ответа нет", — говорит Фокусу Гетьман.

Опыт прошлых лет не добавляет оптимизма. Украинцы помнят о многочисленных "перемириях" во время АТО — рождественское, школьное, новогоднее — ни одно не соблюдалось, напоминает ветеран. И даже когда якобы контролировали ОБСЕ приезжая, это все равно не мешало обстрелам начинаться в тот же день.

"Остается ждать деталей. Вероятно, переговоры открыты лишь на 10-20%, остальное проходит за закрытыми дверями. Дипломаты не разглашают всех деталей. Поэтому нам придется анализировать их слова, интонации и поведение, чтобы понять больше. Ожидание — самое неприятное. Но через несколько дней ситуация, вероятно, прояснится", — говорит Гетьман.

Политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом отмечает, что контроль за режимом прекращения огня могут осуществлять международные организации, такие как ООН, ОБСЕ, специальные мониторинговые миссии или отдельные наблюдатели, которые фиксируют соблюдение договоренностей.

Однако, если Россия совершает провокацию, например, вблизи Покровска, Украина вынуждена отвечать, ведь это вопрос защиты и обороны. В таком случае сам режим прекращения огня теряет смысл, и боевые действия продолжаются.

"Это будет серьезным ударом по Трампу, ведь он не сможет показать успех в достижении мира, что важно для его имиджа. Он обещал американцам и миру, что способен заключать эффективные соглашения, но такая договоренность окажется недееспособной. Поэтому Трамп рискует. Вероятно, США будут пытаться сначала ввести временное прекращение огня на 30 дней, а затем — долговременное перемирие и только после этого заключить мирный договор", — говорит Фокусу Постернак.

Но даже если Россия согласится на прекращение огня, она может в любой момент его нарушить, если ей что-то не понравится. Возникает вопрос: кто будет контролировать соблюдение режима? Будут ли это делать США? Непонятно. По мнению политолога, Трамп, скорее всего, будет опираться на свои личные отношения с Путиным, ведь он предпочитает персональную дипломатию, а не международные институции.

"Однако, если Россия нарушит соглашение, это станет ударом по самому Трампу, и ему придется реагировать. Американская администрация должна определить четкие механизмы воздействия. Например, недавно в Конгресс был внесен законопроект о санкциях против стран, которые покупают российскую нефть и уран. Это уже серьезный шаг", — продолжает политолог.

По мнению Постернака, вероятность того, что временное прекращение огня сработает, примерно 70%.

30-дневное перемирие: главные проблемы договоренности

Идеальным прекращением огня можно считать лишь полное прекращение боевых действий, отмечает в разговоре с Фокусом политолог Владимир Фесенко. Однако история показывает, что войны либо заканчиваются капитуляцией одной из сторон (как в Первой и Второй мировых войнах), либо путем мирных переговоров, как это было в Корее.

В большинстве случаев, даже после официального прекращения боевых действий, случаются локальные нарушения. Важно, чтобы общая ситуация оставалась контролируемой и не происходило масштабных военных столкновений.

Одним из ключевых факторов стабильного перемирия является наличие миротворцев, которые контролируют линию соприкосновения. Но процесс их развертывания может занять минимум несколько месяцев.

"Миротворцев со стороны США не будет. Трамп заинтересован в том, чтобы это были европейские силы, но Россия категорически против. Это создает дополнительные проблемы для реализации перемирия. Сейчас решение о прекращении боевых действий зависит от Кремля. Россия может согласиться на переговоры, но выдвигать дополнительные требования, например, по выводу украинских войск из Курской области", — говорит Фокусу Фесенко.

Политолог напоминает, для Трампа важно как можно быстрее достичь прекращения войны в Украине, тогда как для Путина это не является первоочередной целью. Однако сам факт переговоров с Трампом может быть выгодным для Кремля. По мнению эксперта, если Путин увидит в этом возможность дальнейших договоренностей с США, то он может согласиться на перемирие.

По словам политолога, в процессе договоренности о прекращении огня ключевая проблема, наиболее сложная — это согласование линии соприкосновения. Ведь стабильной линии соприкосновения нет, а россияне имеют инициативу на отдельных участках. Именно определение этой линии может значительно затянуть переговоры.

После подписания соглашения главный вопрос будет — удастся ли его соблюдать. Есть большой риск, что ситуация повторит сценарий Минских договоренностей, когда из-за многочисленных нарушений режим прекращения огня терял смысл.

"Трамп хочет, чтобы договоренность была достигнута до Пасхи, то есть примерно через 100 дней после его инаугурации. Для Путина также может быть выгодно представить прекращение огня как свою "победу" до 9 мая. Однако даже если перемирие будет заключено, ключевой вопрос — продержится ли оно дольше 30 дней. И здесь есть большие сомнения", — считает Фесенко.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал встречу в Джидде (Саудовская Аравия) украинской и американской делегаций по согласованию предложенного Вашингтоном перемирия самыми интересными из тех, в которых приходилось участвовать.

Также российские источники поставили под сомнение то, что президент РФ Владимир Путин согласится на прекращение огня С их слов, любое соглашение должно учитывать прогресс оккупантов на поле боя и беспокойство Кремля. Неназванный собеседник подчеркнул, что стране-агрессору нужны определенные гарантии.