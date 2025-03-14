Без мобілізації і зброї: що насправді стоїть за вимогами Путіна по припиненню вогню на 30 днів

Запропоновані Путіним умови припинення вогню — це фактично роззброєння України і одна з найголовніших цілей Росії. Опитані Фокусом експерти попереджають, так звана демілітаризація не є гарантією закінчення війни. Якими будуть подальші кроки РФ та Україні в цих складних домовленостях, та на чий бік встане Дональд Трамп?

Related video

Президент Росії Володимир Путін висунув низку умов для припинення вогню в Україні, серед яких — обмеження мобілізації українських військових та зупинка постачання західної військової допомоги Києву.

Путін наголосив, що перемир'я не повинно дозволити Україні перегрупуватися або переозброїтися, а має сприяти досягненню довготривалого миру, який враховує інтереси Росії.

Ці вимоги, на думку кореспондентів ВВС Лаури Гоцці та Пола Кірбі, є неприйнятними для України та її західних партнерів, оскільки фактично означають роззброєння України ще до початку мирних переговорів. Такі умови можуть створити підґрунтя для відновлення бойових дій Росією на вигідних для неї умовах.

Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово відкидав подібні пропозиції, наголошував на необхідності збереження сильної армії для гарантування безпеки країни. Він підкреслив, що найкращою гарантією безпеки для України є велика та сильна армія, а також прагнення інтеграції в НАТО.

В свою чергу, Дональд Трамп висловив обережний оптимізм щодо заяв Путіна, але підкреслив необхідність детальних переговорів для досягнення тривалого миру. Він наголосив на важливості припинення війни та продовження дипломатичних зусиль для забезпечення безпеки України.

Таким чином, вимоги Путіна щодо припинення мобілізації в Україні та зупинки західної військової допомоги викликають серйозні занепокоєння та ускладнюють досягнення домовленостей про припинення вогню.

Вимоги Путіна: на що розраховує російський президент

Перед усім треба звернути увагу і на ті вимоги, котрі не пролунали від російського президента, а саме визнання Україною окупованих територій як російських, мова про Запорізьку та Херсонську області, адже по оцінкам багатьох експертів, саме це і очікувалось від Путіна.

За словами політолога Володимира Фесенко, це свідчить про те, що Путін розуміє: є питання, на які Україна та її партнери не підуть, і немає сенсу висувати такі умови, які точно заблокують будь-які домовленості. Але справа в тому, що для Путіна переговори з Україною не є самоціллю. Йому потрібна перспектива переговорів із Дональдом Трампом.

"Трамп для Кремля – ключовий фактор. Путін не хоче, щоб ситуація вийшла з-під контролю і зірвалася ще до можливих домовленостей з адміністрацією Трампа. Тому він висунув умови, які нібито не є надмірно провокаційними, а радше створюють поле для дипломатичних маневрів. Таким чином, США можуть розглядати деякі з них як потенційні точки компромісу", — каже Фокусу політичний експерт.

Але погоджуватись на цей сценарій, на думку політолога, варто лише тоді, коли і з боку Росії будуть відповідні кроки — вони також призупиняють мобілізацію, також призупиняють отримувати зброю з КНДР.

"Однак є суттєвий ризик: навіть якщо Москва формально погодиться на перемир’я, через 30 днів війна може поновитися. Росіяни, ймовірно, використовуватимуть цей час для перегрупування і посилення військових позицій. Саме в цьому полягає небезпека для України", — каже Фесенко.

Проте, експерт вказує, що Путін звернув увагу на деталі, пов’язані з технічними аспектами припинення вогню, що свідчить про його готовність до обговорення. Це вже сигнал для США. Адже раніше Кремль уникав теми переговорів про мирні ініціативи, але тепер тональність змінилася – Путін демонструє готовність до діалогу.

Варто також враховувати, що російська армія зараз має певний успіх на Курщині, що формує у Москви відчуття, що вони можуть натиснути ще більше. Це може стримувати Путіна від повноцінних переговорів. Водночас він розуміє: ресурси Росії обмежені, а президентство Трампа може створити можливість для вигідної домовленості.

"Так, його стратегічна мета – ліквідація України як незалежної держави. Але тактично він розуміє, що зараз для нього важливо використати шанс домовитися з Трампом, щоб отримати вигідні умови для себе.

Найбільша небезпека не у самому факті переговорів, а у їхніх можливих наслідках. Якщо вони розпочнуться, то ключові загрози будуть полягати у тому, які саме пастки може закласти Кремль. Адже припинення вогню може стати паузою, після якої Росія спробує розпочати ще більш масштабну агресію", — вважає Фесенко.

Таким чином, наразі ми спостерігаємо початок складної дипломатичної гри. Остаточні висновки можна буде зробити лише після того, як стане зрозуміло, чи буде комунікація між Трампом та Путіним і які саме умови будуть виставлені на реальних переговорах.

Демілітаризація України: що просить Путін в обмін на припинення вогню

Якщо Україна погодиться на припинення мобілізації та скорочення військової допомоги, це означатиме фактичну капітуляцію перед Росією.

За словами військового аналітика Олега Жданова, це дає Путіну значну перевагу, оскільки зупинка мобілізації створить серйозну проблему для оновлення резервів, а відновити процес пізніше буде дуже складно, бо це потребує додаткового часу, ресурсів і політичної волі.

"Без нових військових кадрів та західної зброї українська армія ослабне, тоді як Росія продовжуватиме поповнювати резерви та виробляти зброю, що створює критичний дисбаланс на полі бою. Якщо буде прийнято рішення про припинення військової допомоги, це означатиме не лише відсутність нової зброї, а й припинення навчання українських військових на західній техніці, що в довгостроковій перспективі ще більше послабить обороноздатність країни", — каже Фокусу Жданов.

На думку експерта, навіть якщо буде досягнуто тимчасове перемир'я, наприклад, на 30 днів, Росія використає цей час для перекидання військ, накопичення боєприпасів і підготовки нового наступу, що поставить Україну у вкрай невигідне становище.

"Як було з ОБСЄ у 2014–2015 роках, Росія може використати міжнародні місії для контролю за Україною, тоді як сама продовжуватиме приховану мобілізацію та підготовку до нового наступу. Крім того, існує велика ймовірність, що Росія організує провокацію, наприклад, інсценує напад з боку України, і звинуватить Київ у зриві перемир’я, що дасть їй підстави для відновлення бойових дій на більш вигідних умовах. Путін не зацікавлений у переговорах з Україною, але він хоче створити фон для майбутніх домовленостей із президентом США Дональдом Трампом, а його нинішні вимоги – це стартові позиції для майбутніх торгів", — продовжує Жданов.

Отже, погодження на ці умови означатиме стратегічну поразку України. Зупинка мобілізації та військової допомоги створить умови для посилення РФ і ослаблення України, що неминуче призведе до нового наступу російської армії, але вже за значно гірших для нас умов.

Пастка від Путіна: РФ прагне розширити театр бойових дії

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов нагадує, жодне з перемир’їв, які були ще за часів АТО, російською стороною не дотримувалося. Тому відповідно є певні перестороги з приводу готовності Російської Федерації виконувати умови 30-денного перемир’я.

"Більше того, на тлі заяви російського диктатора про останні заяви щодо подій у Курській області, де він дав розпорядження щодо створення так званої санітарної зони до кордонів Російської Федерації. Тобто мовиться про фактичне розширення зони бойових дій за рахунок інших областей України. Це відповідно Сумська, найімовірніше, Чернігівська область. Тобто це дає чіткий сигнал щодо готовності подальших наступів на територію України не тільки відповідно в тих областях, які згідно з його указами включені до складу Російської Федерації, але й відповідно за рахунок інших територій України. А це масштабування театру бойових дій", — пояснює Фокусу Снєгирьов.

За словами експерта, з одного боку, можемо розглядати це як елемент військово-політичного тиску на Україну і Сполучені Штати з метою, щоб останні прийняли саме російські сценарії закінчення війни. Але з іншого боку, відкидати подібні можливості з боку російської сторони не варто. Тим більше наразі вже є заява очільника Сумської ОВА з приводу того, що росіяни перекинули до кордонів значні оперативні резерви. Це ті виклики, які стоять на тлі відповідно тих пропозицій Російської Федерації.

"З приводу самих пропозицій — це фактично про демілітаризацію України. Не тільки заборона щодо постачання зброї на 30 днів. Вони висувають ці вимоги для відповідного закінчення війни. Тобто 30 днів — це тестовий режим. Якщо зараз Україна і Сполучені Штати проковтнуть і погодяться на заборону постачання зброї, то це буде виконання вимог Російської Федерації у подальшому. Тобто те, що російська сторона називає демілітаризацією України.

Причому остання заява Пєскова з приводу того, що не можна дозволити відповідно мілітаризувати Україну, і, зокрема, що там, начебто, є великий вплив націоналістичного середовища. Тобто їхня основна вимога буде в подальшому — це заборона постачання зброї, навчання сил оборони України, ну і, відповідно, скорочення самої чисельність сил оборони України. Тому ці пропозиції — це як пробний камінчик, їх треба виключно розглядати з цього аспекту", — продовжує Снєгирьов.

Тобто, з одного боку, РФ буде вимагати демілітаризацію України, але з іншого боку, буде фактично виношувати плани щодо подальшої анексії українських територій. Тому погоджуватися на ці умови не можна, наголошує експерт. Це пастка. І політична, і дипломатична, і в першу чергу військова, і інформаційна.

Роззброєння України: чи погодиться Трамп на умови Путіна

"Чому така пропозиція пролунала? Утім, якщо відкинути цю пропозицію, вони скажуть: "Ну а що такого було в цій пропозиції? Відповідно, що заборона на постачання озброєння, якщо йдеться про мирні перемовини, то це цілком логічно, правильно?" Але я ще раз підкреслюю, в чому підводні камені. Тобто, це пробний камінчик, який дасть можливість у подальшому фактично роззброїти Україну", — каже Снєгирьов.

Проте експерт зауважує, що Сполучені Штати вже чітко заявили про повне відновлення постачання озброєння і обміну розвідданими. Наразі вже є інформація про постачання високоточних керованих авіабомб. Американці будуть тиснути на РФ і підтримувати Україну ще більше, якщо Путін не піде на умови припинення вогню.

"Плюс підтримка України підкріплена наразі економічним тиском, а саме забороною банківському сектору Російської Федерації, які під санкціями, щодо проведення розрахунків із кінцевими споживачами за російські нафту і газ. Це вже серйозні речі, яких не було за часів Байдена", — резюмує військовий аналітик.

Раніше Фокус розповідав, хто і як контролюватиме тишу на фронті під час 30-денного перемир’я.