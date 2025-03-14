В Сумській області оголосили евакуацію з 8 населених пунктів: деталі

Окремі жителі пишуть відмови на евакуацію. В небезпечних для проживання місцях перебувають 20 дітей.

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В Сумській області 13 березня на засіданні Ради оборони було ухвалено рішення про евакуацію жителів з восьми населених пунктів. Про це "Суспільному" повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, у Новенькому Юнаківської громади, яке зараз перебуває у "сірій" зоні, не залишилося цивільного населення. Місцева влада планує евакуювати вісім населених пунктів, це 543 людини, з них 20 — діти.

"На жаль, це є проблема сьогодні, що люди пишуть відмови й не збираються евакуйовуватись. 20 дітей живуть в цих 8 населених пунктах. Радою оборони поставлена задача: оперативно провести евакуацію", — сказав Володимир Артюх.

Він зауважив, що водночас російські ДРГ намагаються заходити на Сумщину практично вздовж усього кордону.

"Стосовно диверсійних груп противника, які заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення, починаючи з Шосткинського району і закінчуючи населеними пунктами Охтирського району. Тобто, дії в них активізувалися. Зараз армія РФ підтягнула туди серйозні резерви. Тобто в прикордонній смузі буде досить висока інтенсивність обстрілів. Тому я ще раз звертаюсь, щоб люди виїжджали з цих прикордонних населених пунктів і громад", — сказав Артюх.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ЗС РФ накопичили сили і намагалися прорватися в Сумській області. Бійці 67-ї окремої механізованої бригади відбили ворожий штурм.

Також 16 грудня повідомлялося, що ЗС РФ видали захід їхньої ДРГ до Сумської області за прорив кордону. Насправді диверсанти далеко не зайшли, і їх одразу ліквідували.