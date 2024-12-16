DeepState повідомив про прорив кордону в Сумській області: в ССО пояснили, що відбулося насправді

Співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий в ексклюзивному коментарі Фокусу наголошував, що ворог скористався обстановкою і здійснив маневр північніше села Олександрія. Командування ССО, коментуючи ситуацію в прикордонній зоні, стверджує, що оператори швидко виявили та відстежили маршрут росіян.

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Російські пропагандисти видали захід їхньої ДРГ до Сумської області за прорив кордону. Насправді диверсанти далеко не зайшли, і їх одразу ліквідували. Про те, як це відбувалося, розповіли в Силах спеціальних операцій.

"Ворожа пропаганда знову намагається видати бажане за дійсне, заявляючи про "прорив через кордон на Сумщині та захоплення прикордонного села". Насправді це була спроба роботи ворожої ДРГ перейти український кордон, яку 10 грудня зупинили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оператори ССО злагоджено спрацювали, швидко виявили та відстежили маршрут росіян. Частину диверсантів ліквідували влучними скидами з дронів та влаштували на них засідку.

Вцілілі росіяни намагалися втекти назад до Росії, але оператори ССО наздогнали їх та ліквідували. Свою роботу бійці ССО зафільмували на відео.

Також командування звинуватило у розповсюдженні фейків усих, хто повідомляв про захоплення частини території Сумської області.

Що кажуть у DeepState про прорив РФ на Сумщині

В ексклюзивному коментарі Фокусу співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий пояснив, що ворог скористався обстановкою і здійснив маневр північніше села Олександрія.

"Ворог здійснює постійний тиск в районі населеного пункту Плехове і в результаті чергових штурмових дій мав певний успіх з просуванням у селі і взяття значної його частини під контроль. Окрім цього, в процесі цього противник скористався можливістю тактичної обстановки і здійснив маневр через ДКУ північніше від села Олександрія", — розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий.

За словами аналітика, росіяни просунулися біля Олександрії, однак про окупацію населеного пункту не йдеться.

"Варто наголосити, що ворог мав просування біля Олександрії, а не окупував село. Ми не робили такого позначення, де є окупація, як всі вже почали спростовувати. Варто все ж всім подивитися мапу і перестати гратися в очі", — резюмував Погорілий у коментарі Фокусу.

Карта Сумщини з позначеннями DeepState

Нагадаємо, що в районі Покровська Сили оборони України ліквідували кілька російських ДРГ. Працює ворожа артилерія, є хаотичні просування противника групами до 4 осіб, які бігають туди-сюди. Сильний тиск ЗС РФ відчувається в напрямку Піщаного.