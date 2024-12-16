DeepState сообщил о прорыве границы в Сумской области: в ССО объяснили, что произошло на самом деле

Соучредитель проекта DeepState Роман Погорилый в эксклюзивном комментарии Фокусу отмечал, что враг воспользовался обстановкой и совершил маневр севернее села Александрия. Командование ССО, комментируя ситуацию в приграничной зоне, утверждает, что операторы быстро обнаружили и отследили маршрут россиян.

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Российские пропагандисты выдали заход их ДРГ в Сумскую область за прорыв границы. На самом деле диверсанты далеко не зашли, и их сразу ликвидировали. О том, как это происходило, рассказали в Силах специальных операций.

"Вражеская пропаганда снова пытается выдать желаемое за действительное, заявляя о "прорыве через границу на Сумщине и захвате пограничного села". На самом деле это была попытка работы вражеской ДРГ перейти украинскую границу, которую 10 декабря остановили операторы Сил специальных операций ВСУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы ССО слаженно сработали, быстро обнаружили и отследили маршрут россиян. Часть диверсантов ликвидировали точными сбросами с дронов и устроили на них засаду.

Уцелевшие россияне пытались убежать обратно в Россию, но операторы ССО догнали их и ликвидировали. Свою работу бойцы ССО сняли на видео.

Также командование обвинило в распространении фейков всех, кто сообщал о захвате части территории Сумской области.

Что говорят в DeepState о прорыве РФ на Сумщине

В эксклюзивном комментарии Фокусу соучредитель проекта DeepState Роман Погорилый объяснил, что враг воспользовался обстановкой и совершил маневр севернее села Александрия.

"Враг осуществляет постоянное давление в районе населенного пункта Плехово и в результате очередных штурмовых действий имел определенный успех с продвижением в селе и взятия значительной его части под контроль. Кроме этого, в процессе этого противник воспользовался возможностью тактической обстановки и совершил маневр через ДКУ севернее села Александрия", — рассказал соучредитель DeepState Роман Погорилый.

По словам аналитика россияне продвинулись возле Александрии, однако об оккупации населенного пункта речь не идет.

"Стоит отметить, что враг имел продвижение возле Александрии, а не оккупировал село. Мы не делали такого обозначения, где есть оккупация, как все уже начали опровергать. Стоит все же всем посмотреть карту и перестать играть в глаза", — резюмировал Погорилый в комментарии Фокусу.

Карта Сумщины с обозначениями DeepState

Напомним, что в районе Покровска Силы обороны Украины ликвидировали несколько российских ДРГ. Работает вражеская артиллерия, есть хаотичные продвижения противника группами до 4 человек, которые бегают туда-сюда. Сильное давление ВС РФ ощущается в направлении Песчаного.