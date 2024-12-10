DeepState сообщил о прорыве границы в Сумской области: в ОГА и ГПСУ отреагировали

В эксклюзивном комментарии Фокусу соучредитель проекта Роман Погорилый рассказал, что враг воспользовался обстановкой и совершил маневр севернее села Александрия. Вместе с тем, в Госпогранслужбе уверяют, что не фиксировали попытки прорыва границы. Сумская ОВА информацию аналитиков DeepState называет фейком.

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ВС РФ за прошедшие сутки имели успехи на нескольких направлениях, в частности на территории Сумской области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в ночной сводке от 10 декабря.

ВС РФ зашли в Сумскую область — позиция DeepState

"Враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Плехово, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, в Солнцево, Новотроицком и Шевченко", — говорилось в сводке.

Более того, аналитики DeepsState обновили карту боевых действий и указали оккупированной часть Сумской области.

Фото: DeepStateMAP

Впоследствии соучредитель DeepState Роман Погорилый эксклюзивно для Фокуса более детально прокомментировал текущую ситуацию в Сумской области.

"Враг осуществляет постоянное давление в районе н.п. Плехово и в результате очередных штурмовых действий имел определенный успех с продвижением в селе и взятия значительной его части под контроль. Кроме этого, в процессе этого противник воспользовался возможностью тактической обстановки и совершил маневр через ДКУ севернее села Александрия", — рассказал соучредитель DeepState Роман Погорилый.

По словам аналитика, враг имел продвижение возле Александрии, однако об оккупации населенного пункта речь не идет.

"Стоит отметить, что враг имел продвижение возле Александрии, а не оккупировал село. Мы не делали такого обозначения, где есть оккупация, как все уже начали опровергать. Стоит все же всем посмотреть карту и перестать играть в глаза", — резюмировал Погорилый в комментарии Фокусу.

ВС РФ зашли в Сумскую область — позиция ГПСУ

На информацию аналитиков DeepState отреагировала Государственная пограничная служба Украины. Представитель Андрей Демченко отметил, что пограничные подразделения в Сумской области не фиксировали попыток захода и боевых действий. Он добавил, что из-за заболоченности местности врагу будет сложно закрепиться и "развить свои действия".

"Конечно, на этом направлении, но уже непосредственно по территории России враг пытается продвинуться непосредственно по Курской области для того, чтобы выбить наши силы с занимаемых позиций. Поэтому продолжаем отслеживать, продолжаем держать нашу оборону и конечно, в случае изменения будем об этом сообщать", — добавил представитель ГПСУ.

ВС РФ зашли в Сумскую область — позиция ОВА

В Сумской областной военной администрации отметили, что информация о прорыве россиянами границы на Сумщине — это фейк. Там назвали сообщение о пересечении границы вражеской дезинформацией, которая не соответствует действительности.

"Сейчас никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая", — отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

На момент выхода информации комментариев ни от Оперативного командования "Север", ни от Генерального штаба не поступало.

Напомним, что аналитики проекта Deepstate ночью сообщали о продвижении ВС РФ возле Покровска. Также они призвали "спасти" город от командующего ОТУ.