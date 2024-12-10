Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Ситуация на Донбассе Российско-украинская война Битва за Донбасс Прорыв границы в Курской области

ВС РФ продвинулись возле Покровска: DeepState призывает "спасти" город от командующего ОТГ

ВС РФ, покровское направление, наступление РФ
Фото: Wikimedia Commons | ВС РФ наступают возле нескольких населенных пунктов

По данным аналитиков, российские войска также имеют успехи еще на нескольких направлениях фронта, однако в Генштабе эту информацию пока не подтвердили.

Related video

ВС РФ продолжают продвигаться по всей линии фронта, продолжая наступление. За последние сутки враг продвинулся сразу возле десяти населенных пунктов. Об изменениях на линии фронта аналитики проекта DeepState в ночь на 10 декабря написали в Telegram-канале.

Сообщается, что россияне имели некоторый успех возле Новооленевки.

Ситуация возле Новооленевки Fullscreen
Ситуация возле Новооленевки

Аналитики также отмечают, что враг продвинулся вблизи Вознесенки.

Ситуация возле Вознесенки Fullscreen
Ситуация возле Вознесенки

Следует отметить, что россияне продолжают давить на украинских военных вблизи Плехово Суджанского района Курской области.

Ситуация вблизи Плехово Fullscreen
Ситуация вблизи Плехово

Также ВС РФ наступают возле Александрии.

Ситуация возле Александрии Fullscreen
Ситуация возле Александрии

Российские военные имели некоторое в районе Гродовки.

Ситуация в районе Гродовки Fullscreen
Ситуация в районе Гродовки

Давят россияне на украинские войска также вблизи населенного пункта Возрождение и Шевченко Покровского района.

Fullscreen
Фото: DeepStateMAP

Враг также наступает возле Петровки.

Ситуация вблизи Петровки Fullscreen
Ситуация вблизи Петровки

ВС РФ также давят на украинских военных в Сонцевке.

Ситуация в Сосновке Fullscreen
Ситуация в Сосновке
Фото: DeepStateMAP

Также россияне наступают в Новотроицком.

Новотроицкое Fullscreen
Новотроицкое
Фото: DeepStateMAP

"Спасите Покровск от командующего ОТУ Донецк...", — добавили аналитики, комментируя ситуацию на Покровском направлении.

Согласно последней информации Генерального штаба Украины по состоянию на 22.00 09 декабря 2024 года с начала прошлых суток произошло 151 боевое столкновение. Российские войска интенсивно атакуют ВСУ на Покровском направлении, осуществлено 51 вражеских атак.

На Кураховском направлении состоялось 37 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться в районах Сонцовки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахово.

На Курщине украинские защитники отбили десять атак захватчиков. Враг нанес 22 авиационных удара, сбросив 36 управляемых авиабомб.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним, утром 9 декабря стало известно, что ВС РФ продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов. Позже аналитики проекта DeepState сообщили, что враг продвигается к Покровску, пытаясь оккупировать село Шевченко