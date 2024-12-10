ВС РФ продвинулись возле Покровска: DeepState призывает "спасти" город от командующего ОТГ

По данным аналитиков, российские войска также имеют успехи еще на нескольких направлениях фронта, однако в Генштабе эту информацию пока не подтвердили.

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ВС РФ продолжают продвигаться по всей линии фронта, продолжая наступление. За последние сутки враг продвинулся сразу возле десяти населенных пунктов. Об изменениях на линии фронта аналитики проекта DeepState в ночь на 10 декабря написали в Telegram-канале.

Сообщается, что россияне имели некоторый успех возле Новооленевки.

Ситуация возле Новооленевки

Аналитики также отмечают, что враг продвинулся вблизи Вознесенки.

Ситуация возле Вознесенки

Следует отметить, что россияне продолжают давить на украинских военных вблизи Плехово Суджанского района Курской области.

Ситуация вблизи Плехово

Также ВС РФ наступают возле Александрии.

Ситуация возле Александрии

Российские военные имели некоторое в районе Гродовки.

Ситуация в районе Гродовки

Давят россияне на украинские войска также вблизи населенного пункта Возрождение и Шевченко Покровского района.

Фото: DeepStateMAP

Враг также наступает возле Петровки.

Ситуация вблизи Петровки

ВС РФ также давят на украинских военных в Сонцевке.

Ситуация в Сосновке Фото: DeepStateMAP

Также россияне наступают в Новотроицком.

Новотроицкое Фото: DeepStateMAP

"Спасите Покровск от командующего ОТУ Донецк...", — добавили аналитики, комментируя ситуацию на Покровском направлении.

Согласно последней информации Генерального штаба Украины по состоянию на 22.00 09 декабря 2024 года с начала прошлых суток произошло 151 боевое столкновение. Российские войска интенсивно атакуют ВСУ на Покровском направлении, осуществлено 51 вражеских атак.

На Кураховском направлении состоялось 37 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться в районах Сонцовки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахово.

На Курщине украинские защитники отбили десять атак захватчиков. Враг нанес 22 авиационных удара, сбросив 36 управляемых авиабомб.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним, утром 9 декабря стало известно, что ВС РФ продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов. Позже аналитики проекта DeepState сообщили, что враг продвигается к Покровску, пытаясь оккупировать село Шевченко