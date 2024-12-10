Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Ситуація на Донбасі Російсько-українська війна Битва за Донбас Прорив кордону в Курській області

ЗС РФ просунулись біля Покровська: DeepState закликає "врятувати" місто від командувача ОТУ

ЗС РФ, покровський напрямок, наступ РФ
Фото: Wikimedia Commons | ЗС РФ наступають біля декількох населених пунктів

За даними аналітиків, російські війська також мають успіхи ще на декількох напрямках фронту, однак в Генштабі цю інформацію поки не підтвердили.

Related video

ЗС РФ продовжують просуватись по всій лінії фронту, продовжуючи наступ. За останню добу ворог просунувся відразу біля десяти населених пунктів. Про зміни на лінії фронту аналітики проєкту DeepState в ніч на 10 грудня написали у Telegram-каналі.

Повідомляється, що росіяни мали деякий успіх біля Новооленівки.

Ситуація біля Новооленівки Fullscreen
Ситуація біля Новооленівки

Аналітики також зазначають, що ворог просунувся поблизу Вознесенки.

Ситуація біля Вознесенки Fullscreen
Ситуація біля Вознесенки

Слід зазначити, що росіяни продовжують тиснути на українських військових поблизу Плехово Суджанського району Курської області.

Ситуація поблизу Плехово Fullscreen
Ситуація поблизу Плехово

Також ЗС РФ наступають біля Олександрії.

Ситуація біля Олександрії Fullscreen
Ситуація біля Олександрії

Російські військові мали деякий в районі Гродівки.

Ситуація в районі Гродівки Fullscreen
Ситуація в районі Гродівки

Тиснуть росіяни на українські війська також поблизу населеного пункту Відродження та Шевченко Покровського району.

Fullscreen
Фото: DeepStateMAP

Ворог також наступає біля Петрівки.

Ситуація поблизу Петрівки Fullscreen
Ситуація поблизу Петрівки

ЗС РФ також тиснуть на українських військових в Сонцівці.

Ситуація в Соснівці Fullscreen
Ситуація в Соснівці
Фото: DeepStateMAP

Також росіяни наступають в Новотроїцькому.

Новотроїцьке Fullscreen
Новотроїцьке
Фото: DeepStateMAP

"Врятуйте Покровськ від командувача ОТУ Донецьк…», — додали аналітики, коментуючи ситуацію на Покровському напрямку.

Відповідно до останньої інформації Генерального штабу України станом на 22.00 09 грудня 2024 з початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Російські війська інтенсивно атакують ЗСУ на Покровському напрямку, здійснено 51 ворожих атак.

На Курахівському напрямку відбулось 37 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутись в районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового.

На Курщині українські оборонці відбили десять атак загарбників. Ворог завдав 22 авіаційні удари, скинувши 36 керованих авіабомб.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, вранці 9 грудня стало відомо, що ЗС РФ просунулись відразу біля декількох населених пунктів. Пізніше аналітики проєкту DeepState повідомили, що ворог просувається до Покровська, намагаючись окупувати село Шевченко