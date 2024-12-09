ЗС РФ просуваються до Покровська, намагаючись окупувати село Шевченко, — DeepState (карта)

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що більша частина села Шевченко вже окупована росіянами, а Новотроїцьке окуповане повністю. У Генеральному штабі ЗСУ заявили про високу активність ворога на Покровському напрямку.

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Російські окупаційні війська все ближче підбираються до міста Покровськ Донецької області. Ворог просунувся між населеними пунктами Шевченко та Відродження (Новий Труд), розширивши зону контролю на південних околицях села Шевченко. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Ворог продовжує стягувати піхоту до цього району, намагаючись повністю окупувати Шевченко, що є частиною тактичного плану просування до Покровська.

Ситуація поблизу Покровська станом на 9 грудня Фото: deepstatemap.live

"Командуванню ОТУ "Донецьк" варто було б раціональніше ставитися до наявних ресурсів і нарешті почати щось робити з ділянкою фронту, де все продовжує сипатися", — вважають аналітики.

Крім того, окупанти посилюють атаки і в районі Новотроїцького, куди російські війська підійшли впритул зі східної сторони. Хоча майбутні плани ворога точно передбачити важко, зазначили в DeepState, їхня стратегія очевидна: контроль над логістичними шляхами до Покровська або хоча б взяття їх під вогневий контроль.

"Скоріше за все, противник, як і на інших ділянках фронту, буде намагатися взяти, як мінімум, під вогневий контроль логістичні шляхи в Покровськ і таким чином пробувати заволодіти містом", — йдеться у повідомленні.

Нещодавно окупанти опублікували відео ураження FPV-дроном потяга в районі Котлиного. Це може бути сигналом до повторення схожої тактики на інших ділянках, спрямованої на блокування критичних маршрутів.

За інформацією лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", більша частина Шевченко окупована росіянами, а Новотроїцьке окуповане повністю.

У зведенні з фронту станом на 16:00 Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про збереження високої активності ворога на Покровському напрямку. Зокрема, від початку доби нарахували 29 зіткнень різної інтенсивності. 24 атаки українські військові відбили поблизу Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

Нагадаємо, 8 грудня військовий оглядач Девід Екс написав, що ЗС РФ намагаються окупувати всю Донецьку область, однак просування йде повільно. Він вважає, що росіяни, ймовірно, спробують оточити та відрізати Покровськ, а не безпосередньо атакувати його.