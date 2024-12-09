ВС РФ продвигаются к Покровску, пытаясь оккупировать село Шевченко, — DeepState (карта)

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что большая часть села Шевченко уже оккупирована россиянами, а Новотроицкое оккупировано полностью. В Генеральном штабе ВСУ заявили о высокой активности врага на Покровском направлении.

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Российские оккупационные войска все ближе подбираются к городу Покровск Донецкой области. Враг продвинулся между населенными пунктами Шевченко и Возрождение (Новый Труд), расширив зону контроля на южных окраинах села Шевченко. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Враг продолжает стягивать пехоту к этому району, пытаясь полностью оккупировать Шевченко, что является частью тактического плана продвижения к Покровску.

Ситуация вблизи Покровска по состоянию на 9 декабря Фото: deepstatemap.live

"Командованию ОТГ "Донецк" стоило бы рациональнее относиться к имеющимся ресурсам и наконец-то начать что-то делать с участком фронта, где все продолжает сыпаться", — считают аналитики.

Кроме того, оккупанты усиливают атаки и в районе Новотроицкого, куда российские войска подошли вплотную с восточной стороны. Хотя будущие планы врага точно предсказать трудно, отметили в DeepState, их стратегия очевидна: контроль над логистическими путями к Покровску или хотя бы взятие их под огневой контроль.

"Скорее всего, противник, как и на других участках фронта, будет пытаться взять как минимум под огневой контроль логистические пути в Покровск и таким образом пробовать завладеть городом", — говорится в сообщении.

Недавно оккупанты опубликовали видео поражения FPV-дроном поезда в районе Котлино. Это может быть сигналом к повторению похожей тактики на других участках, направленной на блокирование критических маршрутов.

По информации лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", большая часть Шевченко оккупирована россиянами, а Новотроицкое оккупировано полностью.

В сводке с фронта по состоянию на 16:00 Генеральный штаб ВСУ сообщал о сохранении высокой активности врага на Покровском направлении. В частности, с начала суток насчитали 29 столкновений различной интенсивности. 24 атаки украинские военные отбили вблизи Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко.

Напомним, 8 декабря военный обозреватель Дэвид Экс написал, что ВС РФ пытаются оккупировать всю Донецкую область, однако продвижение идет медленно. Он считает, что россияне, вероятно, попытаются окружить и отрезать Покровск, а не непосредственно атаковать его.